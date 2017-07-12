«Динамо». Возвращение с надеждами

«Динамо» хватило года, чтобы уверенно вернуться из ФНЛ в элитный дивизион. «Соккер.ру» не обещает москвичам легкую прогулку в РФПЛ, но есть все шансы на удачное выступление.

Сборы. Всё идёт по плану

Динамовцы основательно подготовились к возвращению в РФПЛ. По крайней мере, работали на сборах дольше многих своих соперников в новом сезоне. К примеру, если «Спартак», с которым «бело-голубые» сыграют в первом туре, 12 июня только провел медицинское обследование для первой группы футболистов, то для «Динамо» 7 июня стало первым рабочим днем в новом сезоне после непродолжительного отпуска. Юрий Калитвинцев запланировал и провел два сбора со своей командой: сначала неделя в Болгарии, затем, через небольшую паузу, двухнедельная работа в Австрии. Времени даром динамовцы не теряли, провели семь контрольных матчей, в которых одержали пять побед при двух ничьих. Выделяется разгром «Баварии-2» со счетом 7:1 и уверенная виктория в игре с болгарским «Лудогорцем», участником Лиги чемпионов, которого Юрий Калитвинцев назвал самым сильным противником на сборах.

Главный тренер активно привлекал молодежь к работе с основной командой, ведь усиление у «Динамо» пока точечное, а глубину состава придется обеспечивать с помощью внутренних резервов. По возвращении в Москву динамовцы провели третий и тоже крайне важный «сбор» - встречу с болельщиками перед началом сезона, причем такие мероприятия по разным причинам не проводились в последние четыре года. Но сейчас, после ожидаемого и скорого, но все равно волнующего и долгожданного возвращения в РФПЛ, самое время возродить приятную традицию, тем более для футболистов такие встречи – это дополнительная мотивация и возможность осознать ответственности перед людьми, которые живут «Динамо».

Тренер. Второй шанс для Калитвинцева в Премьер-Лиге

Юрий Николаевич уже работал в РФПЛ с нижегородской «Волгой», и хотя с точки зрения результатов успешен не был, получил большой опыт, а отзывы о его работе в целом были позитивными. В «Волге» хватало посторонних факторов, мешавших работе, а «Динамо» Калитвинцев принял в ФНЛ и за год «слепил приличную командочку», как выразился экс-форвард москвичей Олег Терехин. В «Динамо» хороший микроклимат, Калитвинцев сумел сплотить команду, выделил костяк, но не забывает о «голодной» молодежи. Как менеджер, как руководитель Юрий Николаевич в полном порядке, а сугубо тренерский класс будет испытан в РФПЛ. И серьезный экзамен ждет уже в первом туре, когда напротив будет чемпионский «Спартак» и Массимо Карреры.

Состав и трансферы. Точечное усиление

Костяк «Динамо» в новом сезоне составят футболисты, добывавшие путевку в Премьер-Лигу, что логично. В первую очередь, потому что «бело-голубые» - нетипичный выходец из ФНЛ. У москвичей, выступавших в Первом Дивизионе, был состав уровня середняка РФПЛ, а летом прибыло усиление в каждую линию. Нападающий Вандерсон перешел из «Краснодара» на правах свободного агента, как и опорный полузащитник сборной Мали Самба Сов. Защиту призван укрепить Тони Шуньич, который перешел в «Динамо» из «Штутгарта», а нам хорошо известен по выступлениям за «Кубань».

Кроме того, не будем забывать о возвращении из аренды Алексея Ионова, проведшего предыдущий сезон в составе ЦСКА, вице-чемпиона России. Важно сказать не только о новичках, но и об отсутствии значимых потерь. Игорь Денисов, подписавший полноценный контракт с «Локомотивом», уже давно отрезанный ломоть. Сохранение в составе и подписание в начале года полноценного соглашения с лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша ФНЛ Кириллом Панченко – это тоже серьезный вклад в копилку готовности к старту в РФПЛ. Команда в «Динамо» сформирована, до конца лета остается решить вопрос с Погребняком и Дьяковым, а «на вход», по словам исполнительного директора Евгения Кречетова, возможен максимум один трансфер.

Ориентировочный стартовый состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Морозов (Козлов), Хольмен, Шуньич, Терехов – Сов, Зотов (Сапета) – Ташаев, Ионов (Катрич), Панченко – Вандерсон.

Цели и задачи. Быть выше «Спартака»

Руководство «Динамо» разобралось с долгами и теперь даже у УЕФА не может быть вопросов к «бело-голубым», при этом Евгений Муравьев не скрывает, что в будущем возможны задержки по зарплате, но отметил готовность футболистов и тренерского штаба к временным трудностям. На уже упомянутой встрече с болельщиками генеральный директор заработал вистов, заявив о принципиальной цели – финишировать выше «Спартака». Понятно, что это такой «своячок», рассчитанный на динамовскую аудиторию, а внятно и серьезно сформулированные задачи выглядят иначе: уверенное выступление в РФПЛ без намека на борьбу за выживание. Есть мечты, от которых никогда не стоит отказываться, но «Динамо» в кампании 2017/2018 вполне удовлетворит финиш в середине таблицы.

Прогноз «Соккер.ру»: 7-10 место. Неожиданного взлета, как и шокирующего провала от динамовцев не жду, тем более санкции от УЕФА и вылет в ФНЛ научили москвичей жить по принципу «не порвать бы штаны, широко шагая». «Динамо» в грядущем сезоне продолжит планомерную подготовку плацдарма для возвращения в число сильнейших клубов России.