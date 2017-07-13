Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РФПЛ 2017/18

«Соккер.ру» предлагает поделиться прогнозами на стартующий футбольный сезон. Выбирайте чемпиона, участников еврокубков и места для всех клубов лиги!
Ниже точно найдется подлый клуб и даже не один, который нас обязательно подставит и позволит вам позже насмехаться. Но чтобы уравнять шансы, предлагаем и вам поделиться мнениями и ожиданиями.
Напомним, что в прошлом году поставили «Зенит» первым, пророча чемпионство, и промахнулись – подвели Луческу с Дзюбой. Но перемены произошли, «Спартак» спустя сто лет выиграл, теперь выбрать тройку для ЛЧ, команды для ЛЕ, а также будущих вылетевших еще сложнее. А значит – интереснее!
16 место. СКА-Хабаровск
Есть странное чувство, что СКА-Хабаровск может удивить. Однако полагаемся на факты. У тренера Поддубского слабый состав – средние упрямые футболисты. У самого наставника нет опыта. Выход в РФПЛ – сенсационное достижение, но финансовая составляющая на элитном уровне важна. И это тоже бесспорный факт. Для усиления денег нет. Кроме того, фавориты будут уставать, совершая перелеты в Хабаровск. Значит, сделают все, чтобы сезон армейцев в «вышке» завершился вылетом.
15 место. «Тосно»
Крепкая команда для ФНЛ. Но может стать еще одним «Оренбургом», только упрямства не хватит для сохранения прописки. Игра на чужом «Петровском» - проблема номер один. В этот раз сезон, надеемся, пройдет без новой «Томи», но «Тосно» тяжело будет спасти – денег на усиление нет. Тренер Парфенов скорее окажется в шкуре Аленичева времен «Арсенала», чем сможет сделать из скромной команды новую «Кубань». Играть всегда в гостях, почти всегда – против более опытных соперников. Погибнуть проще, чем спастись.
14 место. «Арсенал» Тула
Скучно сыграли в прошлом году, не могут себе позволить летом заметное усиление – даже набора свободных агентов, как в прошлом сезоне, не стоит ждать. Кроме того, теперь в Туле один печально известный менеджер, а клубы с ним всегда ближе к вылету, чем к успеху. Одна надежда у «Арсенала» - на Божовича. Миодраг по меркам РФПЛ – крепкий специалист для слабых команд. Но уж больно средний состав, Габулов и Кирилл Комбаров как звезды – слабые аргумент в 2018-м году.
13 место. «Анжи»
На словах - лучше многих, на деле – претендент на вылет. Григорян, конечно, наговорит много всякого, сможет существенно обновить состав, но Безелюк, Яковлев или Солосин не относятся к футболистам, меняющим сознание болельщиков и экспертов. Впрочем, не будем оценивать великого тренера, лучше отметим, что «Анжи» - крепкий коллектив. А на тринадцатое место его может отправить сила остальных соперников. Они интереснее или собраны качественнее, чем команда с Гулиевым – вот кто должен выстрелить!
12 место. «Урал»
Тархаров – толковый специалист, Иванов – мастер футбольной кооперации, оборона – сплав опыта и молодости, Портнягин – новый Смолов, Годзюр – хороший конкурент для знаменитого мастера удивительных ошибок Заболотного. Но это если говорить о плюсах, которые не позволят «Уралу» вылететь из РФПЛ. А о минусах скажут их результаты в новом сезоне – играть ровно вряд ли получится, и накликать на себя беду всегда умели.
11 место. «Амкар»
В этом регионе таблицы плюс-минус одно место допускается, поэтому «Амкар» и ниже «Урала» может быть. Но поскольку Гаджиев подписал новый контракт – есть шансы на уютное место. Тренерская команда из Перми завербовала Рязанцева, сохранив Мильковича, Зайцева, Занева, Гола и Гасилина, так что, в принципе, предпосылок к развалу нет. Финансовых коллапсов никогда не боялись, всякое переживали, а мужской характер у «Амкара» почти как «Ростова» Бердыева.
10 место. «Уфа»
В принципе, «Уфа» может и за выживание бороться – если финансирование в пользу хоккеистов урежут радикально. Тогда начнут расти долги по зарплате и Семак поймет, что неудачно выбрал себе первый клуб для полноценного тренерского дебюта. Но если сохранят багаж Ганчаренко – а здесь он заметен, в отличие от «Спартака» и Аленичева, то Сергей Богданович должен быть в середине таблицы. Опыта ему не хватает, но руководство у «Уфы» толковое, а состав невзрачный по именам, но с правильным отношением – тактически радовали.
9 место. «Ростов»
В Китае раньше запрещали спасать утопающих, нельзя вмешиваться в судьбу людей, но тут пусть выплывут. Поверим в тренерское сумасшествие, вернее, одержимость грамотностью от Кучука. Очевидные аргументы сулят борьбу за выживание – денег мало, состав почти полностью поменяли, причем за короткое время собрать команду, которую вы не узнаете. Друзья Калачев и Гацкан остались, Бухаров и Байрамян – тоже, а вот Мевлю еще до конца лета могут отдать другому клубу, например, «Рубину». Остаются набранные новички – Песьяков, Зуев, Юсупов, Паршивлюк. Но если болельщики поддержат – «Ростов» не развалится.
8 место. «Динамо»
Возвращения не всегда складываются гладко – были примеры, когда команды после ФНЛ смотрелись вяло. Но «Динамо» статус не позволяет упускать возможность закрепиться в середине таблицы. Команду Калитвинцева пока сложно оценивать – играли против не самых сложных соперников, и не всегда качественно, но Панченко, Шунин, Сапета, Зотов, Ташаев и Катрич мечтают сообща провести приличный сезон, Ионов и Вандерсон должны помочь в основе. Расклад не ужасен, кто мешает сыграть толково и закрепиться в середине таблицы? А дебют со «Спартаком» - повод задать тон.
7 место. «Ахмат»
В принципе, если бы переименованный «Терек» имел право сыграть в Лиге Европы на родном стадионе, то можно было ставить на Кононова и его возвращение в еврокубки. А так «Ахмат» скорее может помечтать об удачах в Кубке России – как в старые времена, а в чемпионате за них говорит прогресс по сезонам, приличные игровые показатели. Против успеха – перестройка центра поля, и старт на глазах Роналдиньо будет зависеть от того, как быстро тренер справится. В обороне и атаке выбор лучше и многое понятнее – «Ахмат» может сыграть успешно.
6 место. «Краснодар»
Наперед знаем реакцию фанатов «быков», но поклонники «Краснодара» уверенны, что Шалимов – сильный тренер? И что без Смолова – а Федора даже на коллажах с презентации формы нет, будет хотя бы тот же футбол, что годом ранее? «Краснодар» с этим тренером вполне может остаться без Лиги Европы, если потратит время и силы на еврокубок, насобирает ничьих в чемпионате, а потом после очередной смены тренера возьмут паузу. «Быки» должны воевать за Лигу чемпионов, но они словно законсервировались – соперники к ним привыкли.
5 место. «Локомотив»
Согласимся, высоковато, вот только порой одноногий опытный пират лучше молодого двуногого, но не умеющего грабить чужие суда. Есть сомнения насчет кадров, однако Семину верим. Хотя бы потому, что у «Локомотива» руководство действует без перегибов. Москвичи обладают кубковым характером. Два Денисова, Чорлука, Фернандеш, Миранчук, Ари – есть надежды в составе. Если возьмут парочку толковых игроков – будут выше, чем многие ждут. Хотя бы потому, что пока «Краснодар» снова задумается, достаточно ли хорош для успеха, железнодорожники просто возьмут и сделают.
4 место. «Рубин»
Нет сомнений, «Рубин» может снова нас разочаровать. Но вот такие мы упрямые, даже готовы самим себе немного перечить. Есть все предпосылки, что «Рубин» будет в районе 5-9 мест, однако Бердыев – фактор, который нельзя отбрасывать. И Татарстан – особый регион, им не хочется, пусть на этот раз не будет безумных закупок, финишировать в середине таблицы. Ставят на качество футбола, на сборах играют ужасно, но поверим опыту тренера и намекам на быстрый набор высоты.
3 место. «Спартак»
Отбившись от персональных поклонников Карреры на сайте, определяем «красно-белым» на место, которое сочетается с усложняющими жизнь факторами. Первый - разделение энергии на ЛЧ и чемпионат. Второй – игра многих футболистов на пределе в прошлом сезоне. Третий – средние командные показатели при феноменальном количестве голов из-за штрафной площади, ярких блоков и сэйвов.
Четвертый фактор неудачной защиты титула – кадровые нюансы. Травма Зобнина, перестройка правого фланга… Пятый аргумент - проход Глушаковым, Комбаровым, Таски, Ребровым, Зе Луишем и Кутеповым пика их формы. А к козырям относим Карреру, желание, аккуратную тактику, болельщиков. «Спартак» может идти в плотной группе лидеров, но сил на первое место, как сейчас кажется, в этот раз не хватит. ЦСКА и «Зенит» недовольны прошлым сезоном, поднажмут!
2 место. ЦСКА
Назовем армейцев теневыми фаворитами, поскольку у Ганчаренко есть чемпионский характер. И его не меньше, чем у Слуцкого. Тактически ЦСКА был хорош еще зимой и выдал качественную вторую часть сезона. По игре, пока «Спартак» будет подстраиваться под соперников, которые теперь к чемпиону отнесутся иначе, а «Зенит» заметается в поисках идеального сочетания, армейцы могут поначалу оказаться лучшими, возможно, даже во всей лиге.
Но питерцы, независимо от старта, к финишу сезона должны набрать лучшую форму. А вот армейцев подведет накопленная усталость, как бывало раньше, и некая повторяемость. ЦСКА будет таким, как весной, только постараются заставить Фернандеса, Акинфеева, Головина, Дзагоева и Витиньо сыграть еще сильнее, чем сезоном ранее. Опыт за них, как и сыгранность – самая спетая команда Европы. И класс молодого тренера имеется. Поэтому они в прогнозе вторые, а не ниже.
1 место. «Зенит»
Манчини – не бездарь. Состав – сильный. Обойма – широкая. Финансовые возможности – лучше, чем у конкурентов. Трансферный голод – как у вампира, которого на сто лет замуровали в подвале «Эрмитажа». Дзюба и Кокорин, которым надо забить 35 мячей на двоих – еще один фактор, пусть пока шутливый. Стадион «Санкт-Петербург» и поддержка фанатов – негоже после спорного дебюта на арене устраивать слабое продолжение банкета.
Да, против чемпионства «Зенита» работает клубное разгильдяйство, ЦСКА и «Спартак» - достойные конкуренты, со своими козырями и слабыми картами. Но Фурсенко и Сарсания хитрее, чем их предшественники. А Луческу допустил ошибки на два сезона, и за себя, и за Роберто. «Зениту» пора стать первым, ведь буквально задолжали поклонникам титул. И поскольку ставим на них второй сезон подряд, имеем право на просьбу – пусть победа станет наградой за очень качественный футбол.
Или войдите через
2.Зенит
3.Спартак
4.ЦСКА
5.Краснодар
6.Ахмат
7.Уфа
8.Динамо
9.Ростов
10.Локомотив
11.Амкар
12.Анжи
13.Урал
14.Арсенал
15.СКА
16.Тосно
там вообще еще 22ух футболистов нет тоже уходят? л логика
2 Спартак
3 ЦСКА
4 Рубин
5 Краснодар
6 Локомотив
7 Динамо
8 Ахмат
9 Ростов
10 Амкар
11 Уфа
12 Урал
13 Анжи
14 Арсенал
15 Тосно
16 СКА - Хабаровск
16 Спартак
2 Зенит
3 Рубин
4 ЦСКА
5 Краснодар
6 Ахмат
7 Ростов
8 Динамо
9 Локо
10 Урал
11 Анжи
12 Уфа
13 Амкар
14 Арсенал
15 КА-Хабаровск
16 Тосно
2 Зенит
3 Краснодар
4 Локо
5 Рубин
6 спартак
7 Динамо
8 Ахмат
9 Анжи
10 Урал
11 Ростов
12 Уфа
13 Амкар
14 СКА-Хабаровск
15 Тосно
16 Арсенал