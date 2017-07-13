Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РФПЛ 2017/18

«Соккер.ру» предлагает поделиться прогнозами на стартующий футбольный сезон. Выбирайте чемпиона, участников еврокубков и места для всех клубов лиги!

Ниже точно найдется подлый клуб и даже не один, который нас обязательно подставит и позволит вам позже насмехаться. Но чтобы уравнять шансы, предлагаем и вам поделиться мнениями и ожиданиями.

Напомним, что в прошлом году поставили «Зенит» первым, пророча чемпионство, и промахнулись – подвели Луческу с Дзюбой. Но перемены произошли, «Спартак» спустя сто лет выиграл, теперь выбрать тройку для ЛЧ, команды для ЛЕ, а также будущих вылетевших еще сложнее. А значит – интереснее!

16 место. СКА-Хабаровск

Есть странное чувство, что СКА-Хабаровск может удивить. Однако полагаемся на факты. У тренера Поддубского слабый состав – средние упрямые футболисты. У самого наставника нет опыта. Выход в РФПЛ – сенсационное достижение, но финансовая составляющая на элитном уровне важна. И это тоже бесспорный факт. Для усиления денег нет. Кроме того, фавориты будут уставать, совершая перелеты в Хабаровск. Значит, сделают все, чтобы сезон армейцев в «вышке» завершился вылетом.

15 место. «Тосно»

Крепкая команда для ФНЛ. Но может стать еще одним «Оренбургом», только упрямства не хватит для сохранения прописки. Игра на чужом «Петровском» - проблема номер один. В этот раз сезон, надеемся, пройдет без новой «Томи», но «Тосно» тяжело будет спасти – денег на усиление нет. Тренер Парфенов скорее окажется в шкуре Аленичева времен «Арсенала», чем сможет сделать из скромной команды новую «Кубань». Играть всегда в гостях, почти всегда – против более опытных соперников. Погибнуть проще, чем спастись.

14 место. «Арсенал» Тула

Скучно сыграли в прошлом году, не могут себе позволить летом заметное усиление – даже набора свободных агентов, как в прошлом сезоне, не стоит ждать. Кроме того, теперь в Туле один печально известный менеджер, а клубы с ним всегда ближе к вылету, чем к успеху. Одна надежда у «Арсенала» - на Божовича. Миодраг по меркам РФПЛ – крепкий специалист для слабых команд. Но уж больно средний состав, Габулов и Кирилл Комбаров как звезды – слабые аргумент в 2018-м году.

13 место. «Анжи»

На словах - лучше многих, на деле – претендент на вылет. Григорян, конечно, наговорит много всякого, сможет существенно обновить состав, но Безелюк, Яковлев или Солосин не относятся к футболистам, меняющим сознание болельщиков и экспертов. Впрочем, не будем оценивать великого тренера, лучше отметим, что «Анжи» - крепкий коллектив. А на тринадцатое место его может отправить сила остальных соперников. Они интереснее или собраны качественнее, чем команда с Гулиевым – вот кто должен выстрелить!

12 место. «Урал»

Тархаров – толковый специалист, Иванов – мастер футбольной кооперации, оборона – сплав опыта и молодости, Портнягин – новый Смолов, Годзюр – хороший конкурент для знаменитого мастера удивительных ошибок Заболотного. Но это если говорить о плюсах, которые не позволят «Уралу» вылететь из РФПЛ. А о минусах скажут их результаты в новом сезоне – играть ровно вряд ли получится, и накликать на себя беду всегда умели.

11 место. «Амкар»

В этом регионе таблицы плюс-минус одно место допускается, поэтому «Амкар» и ниже «Урала» может быть. Но поскольку Гаджиев подписал новый контракт – есть шансы на уютное место. Тренерская команда из Перми завербовала Рязанцева, сохранив Мильковича, Зайцева, Занева, Гола и Гасилина, так что, в принципе, предпосылок к развалу нет. Финансовых коллапсов никогда не боялись, всякое переживали, а мужской характер у «Амкара» почти как «Ростова» Бердыева.

10 место. «Уфа»

В принципе, «Уфа» может и за выживание бороться – если финансирование в пользу хоккеистов урежут радикально. Тогда начнут расти долги по зарплате и Семак поймет, что неудачно выбрал себе первый клуб для полноценного тренерского дебюта. Но если сохранят багаж Ганчаренко – а здесь он заметен, в отличие от «Спартака» и Аленичева, то Сергей Богданович должен быть в середине таблицы. Опыта ему не хватает, но руководство у «Уфы» толковое, а состав невзрачный по именам, но с правильным отношением – тактически радовали.

9 место. «Ростов»

В Китае раньше запрещали спасать утопающих, нельзя вмешиваться в судьбу людей, но тут пусть выплывут. Поверим в тренерское сумасшествие, вернее, одержимость грамотностью от Кучука. Очевидные аргументы сулят борьбу за выживание – денег мало, состав почти полностью поменяли, причем за короткое время собрать команду, которую вы не узнаете. Друзья Калачев и Гацкан остались, Бухаров и Байрамян – тоже, а вот Мевлю еще до конца лета могут отдать другому клубу, например, «Рубину». Остаются набранные новички – Песьяков, Зуев, Юсупов, Паршивлюк. Но если болельщики поддержат – «Ростов» не развалится.

8 место. «Динамо»

Возвращения не всегда складываются гладко – были примеры, когда команды после ФНЛ смотрелись вяло. Но «Динамо» статус не позволяет упускать возможность закрепиться в середине таблицы. Команду Калитвинцева пока сложно оценивать – играли против не самых сложных соперников, и не всегда качественно, но Панченко, Шунин, Сапета, Зотов, Ташаев и Катрич мечтают сообща провести приличный сезон, Ионов и Вандерсон должны помочь в основе. Расклад не ужасен, кто мешает сыграть толково и закрепиться в середине таблицы? А дебют со «Спартаком» - повод задать тон.

7 место. «Ахмат»

В принципе, если бы переименованный «Терек» имел право сыграть в Лиге Европы на родном стадионе, то можно было ставить на Кононова и его возвращение в еврокубки. А так «Ахмат» скорее может помечтать об удачах в Кубке России – как в старые времена, а в чемпионате за них говорит прогресс по сезонам, приличные игровые показатели. Против успеха – перестройка центра поля, и старт на глазах Роналдиньо будет зависеть от того, как быстро тренер справится. В обороне и атаке выбор лучше и многое понятнее – «Ахмат» может сыграть успешно.

6 место. «Краснодар»

Наперед знаем реакцию фанатов «быков», но поклонники «Краснодара» уверенны, что Шалимов – сильный тренер? И что без Смолова – а Федора даже на коллажах с презентации формы нет, будет хотя бы тот же футбол, что годом ранее? «Краснодар» с этим тренером вполне может остаться без Лиги Европы, если потратит время и силы на еврокубок, насобирает ничьих в чемпионате, а потом после очередной смены тренера возьмут паузу. «Быки» должны воевать за Лигу чемпионов, но они словно законсервировались – соперники к ним привыкли.

5 место. «Локомотив»

Согласимся, высоковато, вот только порой одноногий опытный пират лучше молодого двуногого, но не умеющего грабить чужие суда. Есть сомнения насчет кадров, однако Семину верим. Хотя бы потому, что у «Локомотива» руководство действует без перегибов. Москвичи обладают кубковым характером. Два Денисова, Чорлука, Фернандеш, Миранчук, Ари – есть надежды в составе. Если возьмут парочку толковых игроков – будут выше, чем многие ждут. Хотя бы потому, что пока «Краснодар» снова задумается, достаточно ли хорош для успеха, железнодорожники просто возьмут и сделают.

4 место. «Рубин»

Нет сомнений, «Рубин» может снова нас разочаровать. Но вот такие мы упрямые, даже готовы самим себе немного перечить. Есть все предпосылки, что «Рубин» будет в районе 5-9 мест, однако Бердыев – фактор, который нельзя отбрасывать. И Татарстан – особый регион, им не хочется, пусть на этот раз не будет безумных закупок, финишировать в середине таблицы. Ставят на качество футбола, на сборах играют ужасно, но поверим опыту тренера и намекам на быстрый набор высоты.

3 место. «Спартак»

Отбившись от персональных поклонников Карреры на сайте, определяем «красно-белым» на место, которое сочетается с усложняющими жизнь факторами. Первый - разделение энергии на ЛЧ и чемпионат. Второй – игра многих футболистов на пределе в прошлом сезоне. Третий – средние командные показатели при феноменальном количестве голов из-за штрафной площади, ярких блоков и сэйвов.

Четвертый фактор неудачной защиты титула – кадровые нюансы. Травма Зобнина, перестройка правого фланга… Пятый аргумент - проход Глушаковым, Комбаровым, Таски, Ребровым, Зе Луишем и Кутеповым пика их формы. А к козырям относим Карреру, желание, аккуратную тактику, болельщиков. «Спартак» может идти в плотной группе лидеров, но сил на первое место, как сейчас кажется, в этот раз не хватит. ЦСКА и «Зенит» недовольны прошлым сезоном, поднажмут!

2 место. ЦСКА

Назовем армейцев теневыми фаворитами, поскольку у Ганчаренко есть чемпионский характер. И его не меньше, чем у Слуцкого. Тактически ЦСКА был хорош еще зимой и выдал качественную вторую часть сезона. По игре, пока «Спартак» будет подстраиваться под соперников, которые теперь к чемпиону отнесутся иначе, а «Зенит» заметается в поисках идеального сочетания, армейцы могут поначалу оказаться лучшими, возможно, даже во всей лиге.

Но питерцы, независимо от старта, к финишу сезона должны набрать лучшую форму. А вот армейцев подведет накопленная усталость, как бывало раньше, и некая повторяемость. ЦСКА будет таким, как весной, только постараются заставить Фернандеса, Акинфеева, Головина, Дзагоева и Витиньо сыграть еще сильнее, чем сезоном ранее. Опыт за них, как и сыгранность – самая спетая команда Европы. И класс молодого тренера имеется. Поэтому они в прогнозе вторые, а не ниже.

1 место. «Зенит»

Манчини – не бездарь. Состав – сильный. Обойма – широкая. Финансовые возможности – лучше, чем у конкурентов. Трансферный голод – как у вампира, которого на сто лет замуровали в подвале «Эрмитажа». Дзюба и Кокорин, которым надо забить 35 мячей на двоих – еще один фактор, пусть пока шутливый. Стадион «Санкт-Петербург» и поддержка фанатов – негоже после спорного дебюта на арене устраивать слабое продолжение банкета.

Да, против чемпионства «Зенита» работает клубное разгильдяйство, ЦСКА и «Спартак» - достойные конкуренты, со своими козырями и слабыми картами. Но Фурсенко и Сарсания хитрее, чем их предшественники. А Луческу допустил ошибки на два сезона, и за себя, и за Роберто. «Зениту» пора стать первым, ведь буквально задолжали поклонникам титул. И поскольку ставим на них второй сезон подряд, имеем право на просьбу – пусть победа станет наградой за очень качественный футбол.