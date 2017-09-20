Знакомьтесь, соперник «Локомотива» — «Фастав»!

На следующей неделе московский клуб примет у себя малоизвестный коллектив из Чехии. Кто они? Что за клуб? Блогер «Соккер.ру» VarujBabayan предлагает с ним познакомиться.

Общий обзор

Где находится: Злин, Чехия

Прозвища: «Желтые»

Основан: 1919

Стадион: «Летна» (Вместимость - 6 400)

Президент: Зденек Червенка

Тренер: Богумил Паник (Чехия)

Лучший результат: обладатель Кубка Чехии (2017)

Стоимость состава: 10 млн. евро

Самый дорогой игрок: Вукадин Вукадионович (800 тыс. евро)

У «желтых» почти вековая история, но за эти 98 лет моравцы, можно сказать, ничем не отличились. Они выиграли только Кубок Чехословакии в далеком 1970 году. После этого они пропали из радаров большего футбола. Но в сезоне-2001/02 они получили повышение в классе, после чего в 2009-м команда опять покинула элитный дивизион, в который вернулась лишь спустя шесть лет. И вот, уже в этом году они заняли для себя рекордное 6-е место, а самое главное — стали обладателями Кубка Чехии. Вот так они получили путевку в Лигу Европы. Так же они выиграли Чехословацкий Суперкубок 2017— новый турнир, где за трофей борятся обладатели кубков Чехии и Словакии.

Кто ушел?

Потерь у чешского клуба, можно сказать, немного. Главная потеря команды — чешский защитник Якуб Югас, который остался на родине, перебрался в клуб «Славия». Скромный клуб «Фастав Злин» в этом году стал одним из открытий чемпионата Чехии. А молодой защитник Югас являлся одним из лидеров этого клуба. Он не только был хорош в обороне, но часто отличался результативностью в виде забитых голов. Вторая потеря — хорватский полузащитник Диего Живулич, который перебрался в «Викторию Пльзень».

Кто пришел?

Первый новичок команды — полузащитник Даниэль Хольцер, которого арендавали у пражской «Спарты». Парень интересный и перспективный. Второй новичок — нигерийский атакующий полузащитник Убонг Мосес Экпай, который перешел из «Маккаби Хайфа». Но самое главное приобритение — Петр Ирачек. Помните его? Тот, который играл за немецкие «Вольфсбург» и «Гамбург», играл за сборную страны. Петр принял участие во всех матчах группового этапа Евро-2012 — против России, Греции и Польши. В начале матча с греками он забил гол и помог своей команде одержать первую победу на турнире, а в поединке против хозяев турнира сборной Польши Ирачек забил единственный гол и был признан лучшим футболистом матча. Сборная Чехии заняла первое место в группе. В четвертьфинале против сборной Португалии (1-0) был одним из самых активных на поле. Как видно, команда из Злина стала более сильной по составу, чем год назад.

Команда

Страж ворот — воспитанник клуба Станислав Достал, у которого за плечами уже более 10 проведенных сезонов за команду. В центре обороны играют чех Ондрей Бако и серб Зоран Гайич, на левом фланге играет Лукаш Бартошак, а на правом — словак Роберт Матежов. Среднее звено команды представляют опытный Петр Ирачек, ивуариец Ибрагим Траоре и еще один серб Вукадим Вукадимович. Ирачек играет в опорной зоне, а африканец и серб играют ближе к атаке. На флангах играют молодой Хольцер и Убонг Экпай, первый слева, а второй справа. Примечательно, что оба новички. Когда команда играет с двумя опорниками, Хольцер отходит назад, на место левого защитника, а его место занимает Вукадимович — переходя из центра на фланг. Второго опорника играет Траоре, а под нападающим —

или Аднан Джафич, или Мирзад Механович. Оба они боснийцы. Основным нападающим считается Даме Диоп, которого может заменить Лукас Железник. Иногда чешский клуб играет без центрального нападающего. Наставник команды Богумил Паник выбирает схему с ложной девяткой, роль которого исполняют или Вукадимович, или Механович.

Ориентировочный состав

Вратарь: Станислав Достал

Защитники: Лукаш Бартошак, Роберт Матежов, Ондрей Бако, Зоран Гайич

Полузащитники: Петр Ирачек, Даниэль Хольцер, Вукадим Вукадимович, Убонг Экпай, Ибрагим Траоре

Нападающие: Дам Диоп (Лукаш Железник)

Лидер команды

На данный момент в чешском клубе нет ярко выраженного лидера. Но если выбирать такого, то можно остановиться на 24-летнем Даме Диопе. Когда-то Диоп считался одним из самых перспективных футболистов Сенегала и даже провел три матча в футболке национальной сборной этой африканской страны. И Россия африканцу очень даже знакомая страна: в 2012 году он был приобретен клубом «Химки». Однако за подмосковный клуб сенегалец не провёл ни одного матча и был отдан в аренду с правом выкупа в «Ширак», и по окончании аренды Диоп подписал полноценный контракт с армянским клубом. Там он и раскрыл свой потенциал, стал лидером клуба из Гюмри. Он вместе с командой стал чемпионом Армении и одним из лучших футболистов чемпионата. В позапрошлом году он чуть не перешел в португальский «Белененсеш», но трансфер не удался по неизвестным причинам. Кстати, им интересовался также и «Спортинг». Вместо Португалии африканец выбрал Чехию, где он подписал контракт с пражским клубом «Славия». Там он провел лишь 6 матчей и из-за травмы пропустил почти весь сезон. Но в прошлом году он перешел в «Фастав Злин» и стал если не лидером, то, безусловно, одним из лидеров этой команды. У Диопа отличная техника, хорошее видение поля, хорошо поставленный удар. Он универсальный футболист - играет и в полузащите, может играть как на позиции вингера, так и в центре нападения. Также хорошо играет головой и обеими ногами. По стилю игры напоминает Погба, но более атакующего плана.

Прогноз - В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы между «Злином» и «Шерифом» голов забито не было —

0:0. С тем же счетом завершилась игра их соперников в группе F: «Копенгаген» и «Локомотив» сильнейшего не выявили. Что касается дуэли между «Локомотивом» и чешской командой, то наиболее вероятным исходом этой игры является победа москвичей. Во-первых, «Локомотив» играет дома, во-вторых, просто класс игроков у москвичей безусловно выше, чем у «желтых», и в-третьих, международный опыт, где у российской команды тоже есть преимущество.

Напомним, что матч пройдет 28 сентября 2017 года на стадионе «РЖД Арена» (Москва, Россия). Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ну вот и все... Смотрите футбол, читайте наши интересные статьи на «Соккер.ру», наслаждайтесь этой великолепной игрой, и самое главное, — будьте здоровы.

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