​Сильнее, чем кажутся. Кто приехал огорчать «Зенит» и «Локомотив»

«Фастав» сыграл с лидерами чешской лиги после «Шерифа». «Реал Сосьедад» - с «Реалом» и «Валенсией». Это помогло «Соккер.ру» подготовиться к футбольным боям в ЛЕ.

Казалось бы, зачем серьезно относиться к середнякам чемпионатов Чехии и Испании? «Злин» занимает седьмое место после восьми туров. Забили семь мячей, пропустили на один больше. Отстают от «Виктории», которой недавно проиграли, на четырнадцать пунктов – «Локомотив» сыграет с чешским середняком.

У «Реала Сосьедад» картина в Испании не лучше. В Примере идут всего девятыми. Позволили «Барселоне» оторваться в два раза по очкам, на три победы отреагировали тремя поражениями. Неудачная серия с удалениями в двух последних играх и поражением от мадридского тезки может смазать впечатления от игры баскской команды. Но и чехи, и испанцы - опасные, поэтому надо разобраться, как играют.

Плюсы и минусы «Фастава». Как их обыграть?

Не проиграть физически. Семина спросили перед матчем о сменяемости состава, и он был честен - перефразировал «победный состав не меняют». Но когда говорим о «Фаставе», важно понимать, что это крепкие ребята. Их главный козырь – неуступчивость. Что ветеран Яничек, что молодой Бако ставят на силовой футбол в обороне. И хотя прессинг у чехов низкий, плотность построений позволяет им собирать успешные единоборства. С такой командой надо быть аккуратным и не медлить – умеют играть жестко.

Учитывать стиль чехов. В прошлом сезоне, когда благодаря кубковому успеху «Фастав» получил путевку в ЛЕ – по сценарию «Локомотива», они маневрировали между схемами «4-4-2» и «4-2-3-1». Сейчас могут выбрать первую тактику, передвинув на выезде форварда Железника ближе к своим воротам, ведь так удобнее выходить в контратаки. Пружина сжимается, обороняются низко и часто паникуют.

Но если позволить им выйти вперед через фланги – быть беде. Скажутся плюсы классической английской схемы, когда двух латералей – Матежов и Хольцер номинально полузащитники, поддерживают хавбеки, один из которых постоянно меняет фланги, как Вукадинович против «Шерифа», а второй смещается в центр атаки – как Убонг. Не нравится, что «Фастав» играет в рваном темпе, с такими всегда сложно.

Разобрать их оборону. У «Фастава» манера обороняться, как у клуба из ФНЛ – самоотверженно бросаются, оставляют зоны в обороне, которые защитникам «Спартака» и не снились, как и Кверквелии с напарниками. Следовательно, часто нарушают правила, всегда ходят по грани между предупреждением и удалением – как у капитана Яничека против «Брно», или Подио с «Яблонецем». Команда боевитая, и от «Шерифа» отбились – там вратарь Достал вправду все достал.

Проиграли подопечные Богумила Паника только «Виктории» - чешскому «Зениту». А вот «Славии» на выходных дома три очка не отдали, 1:1 сыграли, хотя и ошиблись при стандарте. В целом обороняются плохо, порой – ужасно, а пропускают мало. О чем это говорит? Характер имеется. И нервы тоже, ведь их голкипер Достал порой ведет себя странно. Например, когда ему зимой забили в контрольной игре два красивых мяча – упал на землю на бок и так лежал секунд пять. Видать, эксцентричный парень, хотя и с куражом дружит.

Использовать козыри «5-4-1». Для таких команд, как «Фастав», схема с тремя центральными от Семина и активной работой не привязанных к строгим позициям впереди Фернандеша и Алексея Миранчука может стать большой проблемой. Очевидно, что перевес «железнодорожников» также можно допустить в центре поля, поскольку Ирачек и Траоре не показывали ничего выдающегося в последних матчах. Игорь Денисов и компания должны завоевать плацдарм для будущих успешных операций впереди.

Ведь «Локомотив» не назвать командой, которая легко создает моменты – по количеству ударов в РФПЛ идут ниже «Тосно». С другой стороны, играют не против «Ливерпуля» с МЮ. По хорошему, если «Шериф» на выезде позволил себе владеть мячом чаще, чем «Фастав», собрал больше отборов, перехватов, чаще выигрывать верх, чуть чище работал с мячом, а не забил лишь из-за четырех сэйвов Достала, то «Локомотив» дома должен уверенно сыграть и доминировать против «Фастава».

Правда, упрямые чехи больше похожи на «Ростов» и «Крылья Советов», чем хотелось бы. С голами ребятам Семина лучше не затягивать, ведь заметно, что соперник везучий – даже в плохой вечер может один мяч отыграть. И не каждый фаворит в результате способен их перебегать и перетолкать.

Неопределенный статус «Реала Сосьедад». Испанцы рассчитывают на победу?

Учитывать ранения басков. В день жеребьевки «Зенит» получил сильного соперника, который начал сезон с двух побед над «Сельтой» и «Вильярреалом» - командами уровня Лиги Европы. А теперь у басков полоса невезения – три подряд поражения в Испании не перекрываются победой над «Русенборгом» 4:0. С другой стороны, «Реал Сосьедад» по созидательным способностям – третья-пятая команда Примеры, выше «Атлетико» из Мадрида.

Шутка ли, по среднему количеству ударов баски наравне с «Барселоной» на старте сезона, то есть их подводят меткость и красные карточки – удаления с «Валенсией» и «Леванте» ломали тактические схемы Эусебио, в результате шли классические зарубы. А вот когда «Реал Сосьедад» в ударе, то скорее выигрывает уверенно, как у «Вильярреала» на старте сезона. Одновременно у них не сработала схема «4-1-4-1», которую явно готовили под «Зенит», а классическая «4-3-3» не мешает легко забивать. Правда, одновременно много мячей пропускают…

Обязательно забить Рульи. Голкипер сансебастьянцев не пропускал в одном туре из шести в Ла Лиге, так что перевес испанской атаки над их же обороной очевиден. Не трудно придумать гол, когда впереди Каналес, Жозе, Хуанми, Вела, а также жутко талантливый малыш Ойарзабаль справа. И сложно не пропускать, если твоя оборона так часто и грубо «привозит». Представьте, что в защите «Реала Сосьедад» играют два Нету – примерно так они и выступают.

По три гола в последних трех матчах пропускали стабильно, причем один другого глупее – выходы соперника один на один, забытые за спиной нападающие, позиционные ошибки при банальных разрезающих передачах. Несолидно этот «Реал» играет в обороне, очень несолидно. Причем против них работают разные подходы – позиционные атаки, подключение к атакам силовых форвардов, банальные наскоки.

Не ошибиться с тактикой. Не исключено, что «Реал Сосьедад» допустит у своих ворот грубые ошибки, заметнее тех, что «Зенит» позволил себе против «Краснодара» - особенно с учетом давления «Крестовского». Но вряд ли у испанцев не получится забить, если зажмут хозяев у ворот Лунева, как это сделали краснодарцы после перерыва. Манчини нельзя использовать ту же тактику против басков. Хотя бы потому, что «Реал» не нужно дважды просить провести атаку и забить мяч. А оборона «Зенита» по-прежнему ненадежная – к опорной зоне и центральным защитникам есть вопросы.

Так почему то, что «Динамо» из Санкт-Петербурга может сделать со смешанным составом «Зенита», «Реал Сосьедад» не способен сотворить с основным? Манчини прав – в этом сезоне баски будут одним из самых сложных соперников его команды. И если со «Злином» в Москве все понятно – важно не допустить физического надлома «Локомотива», а по классу ребята Семина выше, чем чехи, то «Реал Сосьедад» - сильный. И злой после обидных поражений. И раз у них еще и тактика может быть зеркальной – «4-3-3», с ними надо держать ухо в остро.

Сыграть на разнице в скоростях. Бросается в глаза, что у «Реала Сосьедад» молнии в атаке – взрывные техничные шустрые ребята, и очень медленная оборона. Отсюда третье место по созданным моментам и всего десятое по показателю ударов по воротам Рульи. Не удивляет, что Элустондо постоянно ищут напарника в центре обороны – попробовали четырех человек за шесть матчей, ведь дыра в обороне заметная и большая. А поскольку фланговые беки думают об атаке, то тактика Эусебио четко разделяется на две части.

У Ильярраменди, Зурутуса и Прието, невзирая на класс и опыт, не получается связать игру «Реала Сосьедад». Поэтому и наблюдаем такие перепады – победа 4:0, а через неделю поражение 0:3 от «Леванте» в гостях. Дважды отыгрываются против «Валенсии» дома, а на последних минутах сил не хватает, и Дзадза забивает победный мяч за «Лос Чес». Так что «Зениту» важно учесть опыт «Реала», «Леванте» и «Валенсии». Все эти команды были быстрее в атаке, чем «Реал Сосьедад» в обороне. Но ни одна – даже «Мадрид», не чувствовала себя в безопасности в защите. Даже матч против «Леванте» странным вышел – отчасти баскам не повезло.

«Локомотив» и «Зенит» готовы к победам?

Настраиваться российским клубам надо на две домашние победы, но соперников необходимо уважать – как минимум на ничьи оба претендуют. А «Реал Сосьедад», к сожалению, так и вовсе – очень сильная команда, приехавшая в Россию за статусом лидера квартета и тремя очками. Мадридский «Реал» нашел ключики к воротам басков, но «Зенит» - команда Роберто, а не Зинедина, да и там было видно, что баски не боятся мадридцев. А «Фастав» слишком упрямый и взрывной, чтобы тяжеловатым в атаке подопечным Семина оказалось легко и просто, если у чехов пойдет игра. Оба соперника москвичей и петербуржцев слишком быстрые в атаке, чтобы их недооценивать.