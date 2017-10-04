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Мутко о Кокорине: «Привёл себя в порядок и стал футболистом»

сегодня, 12:39

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко дал комментарии касательно формы Александра Кокорина и его возвращения в сборную. 

«Мы очень долго общались со Станиславом Саламовичем, посмотрели все данные. С точки зрения физиологии - это уже другой спортсмен. Он привёл себя в абсолютную форму и находится в оптимальном состоянии. И, надеюсь, что и в человеческом плане сделал определённые выводы. Видно, что Саша вовлечён в футбол и играет в него с огромным удовольствием. Привёл себя в порядок и стал футболистом. Это пример для многих молодых ребят. Бывает, что подают надежды, а потом исчезают».

На прошлой неделе Александр Кокорин стал игроком недели в Лиге Европы. 

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 13:59
И можно только искренне порадоваться за Александра! Его текущая форма более чем оправдывает ожидания болельщиков Зенита и лично Роберто Манчини. Вполне логично, что возвращение в сборную России не заставило себя так долго ждать)
Sem25 ответил Смитерс
сегодня в 13:58
Смитерс:
Я бы на месте Феди не стал бы догонять Кокорина. Да и сложно это - стать позорищем и посмешищем для всей страны. Однозначно, Феде нужно держаться в стороне от зашкваренного и его "рекордов".
Ты же знаешь, я за футбол. Уже потом - околофутбол. На этом сайте я был единственным, кто говорил, что Кокорин - лучший футболист в стране по своему таланту и способностям.
К сожалению сейчас в Динамо нет такого уровня молодежи. Но из Лацевича, Грулева и Евгеньева что-то может получиться. Есть шансы у Калугина, Обольского, Зирикова и Гоманюка. Может быть Москвичев и Липовой заиграют.
Хорошие ребята, хоть и до уровня Кокорина не дотягивают. Повезло им, что играют у Хохлова. Был бы еще в главной команде тренер толковый, было бы спокойнее за ребят.
Это о футболе. Динамовском футболе.
Sem25
сегодня в 13:52
Этот популизм от Мутко и ему подобных, уже поднадоел. За последнее десятилетие в России были следующие таланты:
-молодежка в которой сам Кокорин и играл:
Черышев, Бурлак, Шатов, Смолов, Дзагоев, Цаллагов, Щенников, Крицюк.
-следом были другие поколения талантов:
Обухов, Базелюк, Давыдов, Миранчук, Соловьев, Панюков, Козлов
-самый серьезный замес:
Шейдаев, Гасилин, Головин, Мелкадзе, Гулиев, Митрюшкин, Хаджаниязов, Безденежных, Баринов, Тен.
В "сухом остатке" сейчас только: Кокорин, Смолов, Миранчук и Головин. Наверное можно Шатова и Дзагоева с Щенниковым добавить.

Товарищ Мутко, что же ты столько талантов растерял?
Смитерс ответил Sem25
сегодня в 13:43
Sem25:
Статистику матчей за сборную ты не посмотрел. Это Смолову надо догонять Кокорина.
Я бы на месте Феди не стал бы догонять Кокорина. Да и сложно это - стать позорищем и посмешищем для всей страны. Однозначно, Феде нужно держаться в стороне от зашкваренного и его "рекордов".
Смитерс
сегодня в 13:40
Динамо СПб внимательно смотрит на мутного.
Sem25 ответил Vladimir32
сегодня в 13:38
Vladimir32:
Кокорин перестал быть футболистом когда в одно трансферное окно успел сбежать за деньгами из Динамо в Анжи, а потом проследовал в обратном направлении.
Это правда.
Sem25 ответил Kurtd
сегодня в 13:38
Kurtd:
Я тебе про Фому, ты мне про Ерёму. При чем тут Динамо? Речь идёт о сегодня, сейчас, в данную секунду. Сейчас Кокорин футболист двух месяцев, Смолов - состоявшийся игрок. Какими они были в юности кого вообще парит? Важно то, что есть сейчас. Если Саша достигнет уровня Феди - очень здорово. Но ему ПРЯМО СЕЙЧАС очень далеко до того, чтобы стать лучшим бомбардиром РФПЛ двух сезонов подряд. Разве не так?
Статистику матчей за сборную ты не посмотрел. Это Смолову надо догонять Кокорина.
Vladimir32
сегодня в 13:33
Кокорин перестал быть футболистом когда в одно трансферное окно успел сбежать за деньгами из Динамо в Анжи, а потом проследовал в обратном направлении.
ziborock
сегодня в 13:15
Просто понял, что могут отодвинуть от кормушки в которой он зарабатывает 10 рублей в секунду!!!
Тажутин Артур
сегодня в 13:12
Кокорин заиграл, и это хорошо. Вот сборная когда заиграет?
Живанильда
сегодня в 13:12
Началось,это не физрук Манчини привел в порядок Кокошку,а водные медитации в ванне с шампанским и Мамаевым.
RUSTY8
сегодня в 13:09
Привёл себя в порядок и стал...
Замечательный слоган для Наркодиспансера
Kurtd ответил Sem25
сегодня в 13:08
Я тебе про Фому, ты мне про Ерёму.
При чем тут Динамо?
Речь идёт о сегодня, сейчас, в данную секунду.
Сейчас Кокорин футболист двух месяцев, Смолов - состоявшийся игрок.
Какими они были в юности кого вообще парит?
Важно то, что есть сейчас.
Если Саша достигнет уровня Феди - очень здорово. Но ему ПРЯМО СЕЙЧАС очень далеко до того, чтобы стать лучшим бомбардиром РФПЛ двух сезонов подряд.
Разве не так?
Caniggia
сегодня в 13:00
Видимо эта футбольная глыба и мега эксперт всея Руси хотел дать необходимые ЦУ тренерскому штабу сборной по проведению тренировочного процесса, а также озвучить основной состав.
Sem25 ответил Kurtd
сегодня в 12:59
Kurtd:
Я все это знаю. Только толку? У одно зарплата в несколько миллионов евро, другой дважды подряд лучший бомбардир РФПЛ. Их в принципе сравнивать нельзя. Один, прямо сейчас, все такой же перспективный, и только в 25 лет стал показывать футбол, за который можно хвалить, другой четыре года уже демонстрирует, что действительно вырос. Вырос ли Кокорин - вопрос дискуссионный.
Приятель, мне, как болельщику Динамо, можешь поверить. Если не хочешь, посмотри статистику игр за сборную Кокорина и Смолова. Это нельзя придумать и купить, это данность.
Т34
сегодня в 12:56
Сказ, как Виталий Леонтьевич и Станислав Саламович из бывшего разгильдяя Саши Кокорина футболиста сборной сделали. Привел себя в форму и уже пример для молодежи.
Второе пришествие Кокорина в сборную, пора под гимн России шампанское открывать, блудный сын вернулся.
Kurtd ответил Sem25
сегодня в 12:55
Я все это знаю.
Только толку?
У одно зарплата в несколько миллионов евро, другой дважды подряд лучший бомбардир РФПЛ.
Их в принципе сравнивать нельзя.
Один, прямо сейчас, все такой же перспективный, и только в 25 лет стал показывать футбол, за который можно хвалить, другой четыре года уже демонстрирует, что действительно вырос.
Вырос ли Кокорин - вопрос дискуссионный.
Sem25 ответил Kurtd
сегодня в 12:52
Kurtd:
Кокорин футболист? Возможно. Парень только-только, два-три месяца показывает хороший футбол, а облизали его все кому не лень. Игрок это стабильность. А есть ли она у Кокорина - вопрос тот ещё. Пока Александр далёк даже до Смолова.
Все несколько иначе. Кокорин в Динамо с 17-ти лет стал играть за основу регулярно. Смолов в состав не проходил, даже в аренду уезжал. Гораздо раньше Кокорин стал игроком сборной. Он по возможностям всегда был лучше Смолова. Просто Смолов раньше повзрослел. Теперь все вернулось на свои места.
Gunslinger
сегодня в 12:51
Парень взрослеет, и дай Бог чтобы так всё и двигалось!
Сане- удачи в сборной!!!
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:50
Можно считать, что Виталий Леонтьевич уже сглазил Кокорина.
Kurtd
сегодня в 12:44
Кокорин футболист? Возможно. Парень только-только, два-три месяца показывает хороший футбол, а облизали его все кому не лень. Игрок это стабильность. А есть ли она у Кокорина - вопрос тот ещё.
Пока Александр далёк даже до Смолова.
Казанский
сегодня в 12:43
Отключили интернет,запретили соц.сети и Кокорину ничего не отсалось,как в футбол играть((
вованыч 80
сегодня в 12:41
Виталик,может ты тоже себя в порядок приведеш?и свалиш куда-нибудь на Калыму!!!
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