Мутко о Кокорине: «Привёл себя в порядок и стал футболистом»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко дал комментарии касательно формы Александра Кокорина и его возвращения в сборную.
«Мы очень долго общались со Станиславом Саламовичем, посмотрели все данные. С точки зрения физиологии - это уже другой спортсмен. Он привёл себя в абсолютную форму и находится в оптимальном состоянии. И, надеюсь, что и в человеческом плане сделал определённые выводы. Видно, что Саша вовлечён в футбол и играет в него с огромным удовольствием. Привёл себя в порядок и стал футболистом. Это пример для многих молодых ребят. Бывает, что подают надежды, а потом исчезают».
На прошлой неделе Александр Кокорин стал игроком недели в Лиге Европы.
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К сожалению сейчас в Динамо нет такого уровня молодежи. Но из Лацевича, Грулева и Евгеньева что-то может получиться. Есть шансы у Калугина, Обольского, Зирикова и Гоманюка. Может быть Москвичев и Липовой заиграют.
Хорошие ребята, хоть и до уровня Кокорина не дотягивают. Повезло им, что играют у Хохлова. Был бы еще в главной команде тренер толковый, было бы спокойнее за ребят.
Это о футболе. Динамовском футболе.
К сожалению сейчас в Динамо нет такого уровня молодежи. Но из Лацевича, Грулева и Евгеньева что-то может получиться. Есть шансы у Калугина, Обольского, Зирикова и Гоманюка. Может быть Москвичев и Липовой заиграют.
Хорошие ребята, хоть и до уровня Кокорина не дотягивают. Повезло им, что играют у Хохлова. Был бы еще в главной команде тренер толковый, было бы спокойнее за ребят.
Это о футболе. Динамовском футболе.
-молодежка в которой сам Кокорин и играл:
Черышев, Бурлак, Шатов, Смолов, Дзагоев, Цаллагов, Щенников, Крицюк.
-следом были другие поколения талантов:
Обухов, Базелюк, Давыдов, Миранчук, Соловьев, Панюков, Козлов
-самый серьезный замес:
Шейдаев, Гасилин, Головин, Мелкадзе, Гулиев, Митрюшкин, Хаджаниязов, Безденежных, Баринов, Тен.
В "сухом остатке" сейчас только: Кокорин, Смолов, Миранчук и Головин. Наверное можно Шатова и Дзагоева с Щенниковым добавить.
Товарищ Мутко, что же ты столько талантов растерял?
-молодежка в которой сам Кокорин и играл:
Черышев, Бурлак, Шатов, Смолов, Дзагоев, Цаллагов, Щенников, Крицюк.
-следом были другие поколения талантов:
Обухов, Базелюк, Давыдов, Миранчук, Соловьев, Панюков, Козлов
-самый серьезный замес:
Шейдаев, Гасилин, Головин, Мелкадзе, Гулиев, Митрюшкин, Хаджаниязов, Безденежных, Баринов, Тен.
В "сухом остатке" сейчас только: Кокорин, Смолов, Миранчук и Головин. Наверное можно Шатова и Дзагоева с Щенниковым добавить.
Товарищ Мутко, что же ты столько талантов растерял?
Замечательный слоган для Наркодиспансера
Замечательный слоган для Наркодиспансера
При чем тут Динамо?
Речь идёт о сегодня, сейчас, в данную секунду.
Сейчас Кокорин футболист двух месяцев, Смолов - состоявшийся игрок.
Какими они были в юности кого вообще парит?
Важно то, что есть сейчас.
Если Саша достигнет уровня Феди - очень здорово. Но ему ПРЯМО СЕЙЧАС очень далеко до того, чтобы стать лучшим бомбардиром РФПЛ двух сезонов подряд.
Разве не так?
При чем тут Динамо?
Речь идёт о сегодня, сейчас, в данную секунду.
Сейчас Кокорин футболист двух месяцев, Смолов - состоявшийся игрок.
Какими они были в юности кого вообще парит?
Важно то, что есть сейчас.
Если Саша достигнет уровня Феди - очень здорово. Но ему ПРЯМО СЕЙЧАС очень далеко до того, чтобы стать лучшим бомбардиром РФПЛ двух сезонов подряд.
Разве не так?
Второе пришествие Кокорина в сборную, пора под гимн России шампанское открывать, блудный сын вернулся.
Второе пришествие Кокорина в сборную, пора под гимн России шампанское открывать, блудный сын вернулся.
Только толку?
У одно зарплата в несколько миллионов евро, другой дважды подряд лучший бомбардир РФПЛ.
Их в принципе сравнивать нельзя.
Один, прямо сейчас, все такой же перспективный, и только в 25 лет стал показывать футбол, за который можно хвалить, другой четыре года уже демонстрирует, что действительно вырос.
Вырос ли Кокорин - вопрос дискуссионный.
Только толку?
У одно зарплата в несколько миллионов евро, другой дважды подряд лучший бомбардир РФПЛ.
Их в принципе сравнивать нельзя.
Один, прямо сейчас, все такой же перспективный, и только в 25 лет стал показывать футбол, за который можно хвалить, другой четыре года уже демонстрирует, что действительно вырос.
Вырос ли Кокорин - вопрос дискуссионный.
Сане- удачи в сборной!!!
Сане- удачи в сборной!!!
Пока Александр далёк даже до Смолова.
Пока Александр далёк даже до Смолова.