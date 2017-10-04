Мутко о Кокорине: «Привёл себя в порядок и стал футболистом»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко дал комментарии касательно формы Александра Кокорина и его возвращения в сборную.



«Мы очень долго общались со Станиславом Саламовичем, посмотрели все данные. С точки зрения физиологии - это уже другой спортсмен. Он привёл себя в абсолютную форму и находится в оптимальном состоянии. И, надеюсь, что и в человеческом плане сделал определённые выводы. Видно, что Саша вовлечён в футбол и играет в него с огромным удовольствием. Привёл себя в порядок и стал футболистом. Это пример для многих молодых ребят. Бывает, что подают надежды, а потом исчезают».



На прошлой неделе Александр Кокорин стал игроком недели в Лиге Европы.

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