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«Спартак» вернулся. Или нет

вчера, 23:20

После победы над «Ахматом» популярно мнение, что «Спартак» вернулся. «Соккер.ру» проверяет теорию: действительно ли чемпионов России можно поздравить с выздоровлением?

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поздравил всех господ «красно-белых» с победой и добавил: «Мы вернулись». И тут же попросил запомнить это сообщение, то есть настаивает, что это не эмоции, а результат экспертного анализа, который обладатель тренерской лицензии и неравнодушный спартаковец может себе позволить. Максиму Сергеевичу доверяем, но проверяем, ведь у «Спартака» все смешалось в кучу, и плюсы часто переходят в минусы, а потом наоборот. 

«За» возвращение. Серия результатов. Девять матчей без поражений – это не шутки, во всяком случае, трудно собрать на одних случайностях такую внушительную цепочку. В последний раз «Спартак» проигрывал почти два месяца назад – глупо отдал матч «Локомотиву» во втором тайме после удаления Самедова, ведя 2:0. Дело было 19 августа. В следующих девяти матчах «красно-белые» одержали четыре победы и собрали пять ничьих, причем устояли в игре с «Ливерпулем», а в двух последних матчах РФПЛ переиграли крепкие команды из Екатеринбурга и Грозного. Или нет. А что результаты? Во-первых, пять ничьих, а они не победы. Во-вторых, убедительно переиграли только «Урал» и «Кубань» в Кубке России. СКА в Хабаровске не забили, с «Тосно» упустили счет 2:0 в концовке, играя в большинстве, с «Анжи» сами вынуждены были спасаться на последних минутах – могли и проиграть, если бы Мельгарехо не установил любимый счет 2:2. «Спартак» может побеждать, играя плохо, или, напротив, теряет очки в качественных матчах из-за потери концентрации или нехватки сил. Другими словами, результаты не дают полного представления о команде Карреры.

«Против» возвращения. Травмы и усталость. Джорджо Д’Урбано, которого заслуженный комментатор федерального канала культурно назвал «лыжником» на всю страну, в международную паузу дал адекватное интервью, в котором рассказал, что он не на облачке сидит и за свою работу готов ответить аргументированно. Возможно, Джорджо и Хавьер Сальсес действительно переоценили возможности футболистов, которые отвыкли или никогда и вовсе не сталкивались с таким темпом, но это не охота на ведьм, а констатация фактов. Если в свежести «Спартак» как будто прибавил, то травмы все еще остаются проблемой: вернулись Квинси с Глушаковым и организовали на двоих гол в ворота «Ахмата», зато автор победного мяча Мельгарехо попросил обратную замену. Если футболисты будут с той же частотой отправляться в лазарет, то возвращение придется отложить. Или нет. Ну, а вы заметили, что переломный момент в «Спартаке» наступил, когда дела шли хуже некуда, а игроки выходили из строя по три за матч. Нет, в глобальном смысле и на дистанции в этом точно нет ничего хорошего, однако в трудной ситуации сужение обоймы помогло «Спартаку» сплотиться. Ответственность все такая же громадная, но делится на меньшее количество лиц, и это сработало. Оказавшись на краю в красно-белых тельняшках здоровые футболисты включили бойцовские качества и поменяли обстановку в коллективе, случилась перезагрузка, а теперь возвращающиеся в строй «те парни», за которых играли коллеги, благодарно подхватывают общую ношу и не отлынивают.

«За». Адекватный тренер Каррера. Давайте оговоримся – Массимо не идеален. Как не может быть идеальным в качестве главного тренер, который совсем недавно был третьим помощником в штабе большого специалиста. Большого? Да. Третьим? Тоже да. Но у Карреры есть потенциал. Он владеет знаниями и опытом, умеет работать с людьми и вызывать у них правильные эмоции, а главное, что Массимо – адекватный тренер и человек. Он работает, не закатывает истерик, признает ошибки. Вот есть ощущение, что итальянец делает все правильно в смысле генерального плана. Или нет. Здесь тоже скользкая грань. Есть одна такая штука, которая не в пользу Карреры. «Спартак» с эмоциями Массимо и без них – две разные команды. Поэтому, когда «алленаторе» заигрывает в свою адекватность и забывает отыгрывать роль тигра в клетке во время матчей, постоянно генерируя настроение игроков, а начинает играть в большого тактика и стратега, то у его команды начинаются проблемы с потерей концентрации и прочие неприятности. Завися от настроения своего главного тренера, «Спартак» никогда не научится выигрывать на классе, а продолжит кататься на волнах. И это не лучшая характеристика сугубо тренерских качеств Карреры, каким бы отличным мужиком он ни был.

«Против». Вечно весёлая оборона. Трудно, очень трудно показывать стабильные результаты и добиться игровой надежности, не имея крепкой, слаженной обороны. У «Спартака», пропустившего больше всех в чемпионате, кроме «Анжи», ее нет, хотя Каррера изначально вроде бы ехал тренировать защитников. Три центральных защитника или два – от них всегда ждешь подвоха, всегда у спартаковцев нервы оголены, а преимущество по ходу матчей не дает гарантий. Если Кутепов не проиграет борьбу, то Боккетти отдаст неряшливый пас, или Петкович «привезет», или Комбаров/Ещенко не добегут в зону, позволят себя обыграть, обрежутся при передаче. В крайнем случае, обычно спокойный Таски обеспечит пенальти в свои ворота, а потом позволит форварду соперника сделать из себя посмешище. Так постоянно, все очень плохо. Или нет. А может быть, мы просто ждем от «Спартака» Карреры другой игры, нарисованной в воображении надежной и «итальянской»? Только это вариант не Массимо, а Бердыева, который мог прийти прошлым летом. И те, кто сейчас возмущен игрой обороны, лаял бы и выл от скуки. «Спартак» - веселая команда, а в игре баланс почти всегда куда-то смещен, у «красно-белых», очевидно, в сторону атаки, раз подопечные Карреры лидируют в РФПЛ по числу созданных моментов. С реализацией не очень, но играют весело, используют возможности сильных игроков-созидателей. Можно играть лучше и качественней, но совершенству вообще нет предела. 

Мнение читателей. «Спартак» вернулся, или тряска продолжается?

«Спартак» парадоксален, поэтому и аргументы в пользу и против «возвращения» перетекают друг в друга. Предлагаем продолжить разбор, дополнить наше понимание спартаковской действительности или добавить собственные доказательства в ту или иную сторону. Может быть, вы считает, что «Спартак» никуда не уходил, или что трясучка – это и есть нормальное состояние московской команды, просто сейчас действует противосудорожный укол, эффект которого не вечен. Истина рождается в споре, так поможем ей появиться на свет!

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Xtraz
вчера в 23:55
Да все нормально. Не надо ориентироваться на прошлый сезон. Бомжи конкретно усилились Аргентиной, шпалыч паровозов на рельсы нормально пустил, в конях тоже не одни васины. Ничего страшного нет, бороться нужно до конца. Массимо знает, что делать. Со времен ОИР такого не говорил, но походу это так.
spartak kursk
вчера в 23:39
Спартак далёк до возвращения.
Пока что он просто повернулся лицом.
И чтобы вернуться,нужно проделать ещё очень большой путь.....
Но оказавшись на краю пропасти,красно-белые решили не идти по её краю.И это радует....
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