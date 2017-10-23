Радимов: «Ничья с ЦСКА — нормальный результат для „Зенита“»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал недавнюю ничью питерской команды с ЦСКА (0:0).

«Со стратегической точки зрения, ничья с ЦСКА — нормальный результат для „Зенита“. „Армейцев“ не подпустили, сами набрали очко на поле довольно сильного соперника. Плюс вы знаете, что накануне „Спартак“ тоже потерял очки — в матче с „Амкаром“. Мы увидели два разных тайма. Основная причина проблем „Зенита“ в первые 45 минут — совершенно не хватало агрессии. „Армейцы“ же были агрессивны и практически за каждый мяч боролись очень серьёзно. Так и нужно играть в подобных встречах, чтобы искры из глаз летели», — сказал Радимов.

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