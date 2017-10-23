Пейчинович: «Во втором тайме „Локомотиву“ будет тяжело»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» отметил, что во втором тайме «железнодорожникам» придется нелегко.

«Думаю, мы хорошо начали матч, но последние 20 минут преимущество было у соперника. Мы хорошо играли до гола, и команда не очень устала, поэтому нужно продолжать играть так же.

Во втором тайме нам будет тяжело, ведь соперник будет атаковать и рисковать. Мы знаем их лучшие качества и козыри, так что посмотрим, как все сложится. Сил должно хватить, ведь с момента игры против „Шерифа“ прошло четыре дня. В целом, футболисты должны быть готовы играть в таком плотном графике», — сказал футболист в эфире канала «Наш футбол».

После первого тайма «Локо» ведет 1:0.

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