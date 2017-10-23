Сёмин: «Рад, что „Локомотив“ лидирует в таблице»

Рулевой «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 14-го тура РФПЛ (2:0). Этот успех вывел «Локо» в лидеры турнирной таблицы.

«Победа — это радость для болельщиков. Самое главное — это не просто победа, а победа, достигнутая при очень хорошей игре. Хотелось бы особенно отметить Фарфана и Алексея Миранчука, которые выполнили не только оборонительные функции, но и много атаковали, создавали много острых ситуаций. У них было очень сложное задание. Какое? Пусть это будет секретом. Очень сложно обыграть „Краснодар“, который является для нас неприятной командой, много владеет мячом, хорошо играет в пас. Но и мы не отставали в этом плане.

Я рад, что в таблице мы на первом месте. Чемпионат продолжается. Календарь всё время тяжёлый, лёгкого не бывает. В нашем чемпионате каждая игра сложная, сложно предсказать фаворитов. „Амкар“ отбирает очки у „Спартака“ — казалось бы, после такой победы. И у нас та же ситуация была. Сегодня я доволен всеми и всем».

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