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Колосков: «Болельщики „Спартака“ ответили в Севилье за своё поведение»

сегодня, 11:59
СевильяСевилья2 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал тот факт, что испанская полиция применила силу по отношению к фанатам «Спартака» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

«Что касается ситуации в Севильи с поклонниками „Спартака“, то тут всё очевидно. Весь этот негатив устроили изначально болельщики на стадионе, они за него теперь и отвечают. Кто виноват, тот и должен отвечать. В данном случае пострадал клуб и его поклонники. Леонид Федун был прав, когда недавно говорил о том болельщике, который запустил ракетницей в судью. Не буду повторять его высказывание, но полностью с ним соглашусь. Ну как так можно? Так его не поймали, не наказали и не посадили.

Пока такое будет происходить на трибунах, а виновники не будут наказаны – наши клубы будут страдать, и нормальные болельщики будут страдать. 60 тысяч евро штраф и игра без своих болельщиков для „Спартака“, а люди как хулиганят на трибунах, так и хулиганят. Пока их не изолируют от общества и не запретят ходить на стадионы, пока они не будут сидеть – ничего не изменится».

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Все комментарии
Don trambon ответил mikysss
сегодня в 12:20
mikysss:
ну не надо всех под одну гребенку - в России все хороши. А вот про Европу тут полностью согласен - ракетница и закрыта гостевая трибуна. Что там до беспорядков тут инфа нужна точная, ни одной новости еще не слышал и не видел.
ну разумеется что всех под одну гребёнку нельзя, но факт остается фактом, что у спартака больше всего не адекватов(
AntiherQ1488 ответил Don trambon
сегодня в 12:17
Don trambon:
Ха ха. Играл ЦСКА - ни одной новости о беспорядках, то что болел ЦСКА полицейские дубинками отмудохали и т.д. Как ни матч спартака, то на следующий день, то задержали, то избили и всё в том же ключе. Мы то в России знаем что из себя спартачи представляют и делаем та это скидку, а в Европе только знакомятся и судя по всему не особо приятное знакомство это происходит. Дикари.
    drug01
    сегодня в 12:16
    Эта болезнь поведения болельщиков не сходит с отчетов несколько лет -кто виноват?
    mikysss ответил FERIS
    сегодня в 12:15
    FERIS:
    Это быдло позорит всех российских болельщиков. Из за таких недоумков будут с негативом относиться ко всем болельщикам(
    Быдло и есть, не поспоришь с тобой
    mikysss ответил Don trambon
    сегодня в 12:14
    Don trambon:
    Ха ха. Играл ЦСКА - ни одной новости о беспорядках, то что болел ЦСКА полицейские дубинками отмудохали и т.д. Как ни матч спартака, то на следующий день, то задержали, то избили и всё в том же ключе. Мы то в России знаем что из себя спартачи представляют и делаем та это скидку, а в Европе только знакомятся и судя по всему не особо приятное знакомство это происходит. Дикари.
    ну не надо всех под одну гребенку - в России все хороши. А вот про Европу тут полностью согласен - ракетница и закрыта гостевая трибуна. Что там до беспорядков тут инфа нужна точная, ни одной новости еще не слышал и не видел.
    FERIS
    сегодня в 12:11
    Это быдло позорит всех российских болельщиков.
    Из за таких недоумков будут с негативом относиться ко всем болельщикам(
    Don trambon
    сегодня в 12:07
    Ха ха. Играл ЦСКА - ни одной новости о беспорядках, то что болел ЦСКА полицейские дубинками отмудохали и т.д. Как ни матч спартака, то на следующий день, то задержали, то избили и всё в том же ключе.

    Мы то в России знаем что из себя спартачи представляют и делаем та это скидку, а в Европе только знакомятся и судя по всему не особо приятное знакомство это происходит. Дикари.
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