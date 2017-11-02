Колосков: «Болельщики „Спартака“ ответили в Севилье за своё поведение»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал тот факт, что испанская полиция применила силу по отношению к фанатам «Спартака» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).

«Что касается ситуации в Севильи с поклонниками „Спартака“, то тут всё очевидно. Весь этот негатив устроили изначально болельщики на стадионе, они за него теперь и отвечают. Кто виноват, тот и должен отвечать. В данном случае пострадал клуб и его поклонники. Леонид Федун был прав, когда недавно говорил о том болельщике, который запустил ракетницей в судью. Не буду повторять его высказывание, но полностью с ним соглашусь. Ну как так можно? Так его не поймали, не наказали и не посадили.

Пока такое будет происходить на трибунах, а виновники не будут наказаны – наши клубы будут страдать, и нормальные болельщики будут страдать. 60 тысяч евро штраф и игра без своих болельщиков для „Спартака“, а люди как хулиганят на трибунах, так и хулиганят. Пока их не изолируют от общества и не запретят ходить на стадионы, пока они не будут сидеть – ничего не изменится».

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