Мельгарехо: «Верил, что смогу заиграть в „Спартаке“»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о своей адаптации в московском клубе.

«Депрессии у меня не было. Просто сжал зубы и пахал. Был уверен, что в один прекрасный день мне представится шанс. Главное — использовать его. Поэтому никогда не позволял себе расслабиться. Постоянно был сконцентрирован. Ждал возможности. И она появилась. Делаю всё, чтобы мной оставались довольны.

В тот период, когда не играл, мне звонил агент. Он говорил: „Ладно, игра у тебя здесь не идёт. Предлагаю сменить клуб“. А я отвечал: „Нет-нет. Подождём. Не чувствую, что сейчас та ситуация, когда нужно всё бросить и срочно поменять команду. Верю, что смогу в “Спартаке” заиграть“. И оказался, как видите, прав».



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