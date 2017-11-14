Уткин: «Две страны уже разучились играть в футбол - к Беларуси добавилась Италия»

Российский комментатор Василий Уткин подвел черту под вылетом сборной Италии в стыковых матчах от команды Швеции (0:1, 0:0).

«Две страны уже разучились играть в футбол - к Беларуси еще и Италия. Но в Италии хоть поесть вкусно можно...» — написал Уткин в своем «твиттере».

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