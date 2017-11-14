Уткин: «Две страны уже разучились играть в футбол - к Беларуси добавилась Италия»

Российский комментатор Василий Уткин подвел черту под вылетом сборной Италии в стыковых матчах от команды Швеции (0:1, 0:0).
«Две страны уже разучились играть в футбол - к Беларуси еще и Италия. Но в Италии хоть поесть вкусно можно...» — написал Уткин в своем «твиттере».
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А МЫСЛИ ТОЛЬКО О ВКУСНО ПОЕСТЬ
https://www.youtube.com/watch?v=TSjeW6mGON4
А МЫСЛИ ТОЛЬКО О ВКУСНО ПОЕСТЬ
Приплёл белорусов, Робин Бобин барабек скушал 40 человек...
Приплёл белорусов, Робин Бобин барабек скушал 40 человек...
Куда дальше то?,дармоед.
Куда дальше то?,дармоед.