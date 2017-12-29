«Крылья Советов» ведут переговоры с игроком «Зенита»

По информации источника, защитник «Зенита» Александр Анюков может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

Утверждается, что стороны уже ведут переговоры о переходе 35-летнего футболиста в самарскую команду, за которую он выступал с 2000 по 2005 годы. По слухам, вероятность такого перехода - 50%.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Анюков имеет предложения от двух клубов.