«Крылья Советов» ведут переговоры с игроком «Зенита»

По информации источника, защитник «Зенита» Александр Анюков может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
Утверждается, что стороны уже ведут переговоры о переходе 35-летнего футболиста в самарскую команду, за которую он выступал с 2000 по 2005 годы. По слухам, вероятность такого перехода - 50%.
Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Анюков имеет предложения от двух клубов.
Он же божился что умрет на Петровском ....
Врал что ли ?
Он же божился что умрет на Петровском ....
Врал что ли ?
Разработчики и владельцы, взгляните адекватно, не тупите!! Новый сайт отстой! Зачем менять то, что хорошо функционирует!!
Разработчики и владельцы, взгляните адекватно, не тупите!! Новый сайт отстой! Зачем менять то, что хорошо функционирует!!
заслужил
заслужил
Сайт тупит, не могу даже нажать ответ. Фернандо 25 лет, какой он старый?)) Ты хоть посмотри информацию)) Ну нельзя же так. Мне тоже 30, как Адриано, я тоже старый, как Дед за цска?)
Сайт тупит, не могу даже нажать ответ. Фернандо 25 лет, какой он старый?)) Ты хоть посмотри информацию)) Ну нельзя же так. Мне тоже 30, как Адриано, я тоже старый, как Дед за цска?)