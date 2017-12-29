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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.07 3.47 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
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Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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«Крылья Советов» ведут переговоры с игроком «Зенита»

вчера, 20:30

По информации источника, защитник «Зенита» Александр Анюков может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

Утверждается, что стороны уже ведут переговоры о переходе 35-летнего футболиста в самарскую команду, за которую он выступал с 2000 по 2005 годы. По слухам, вероятность такого перехода - 50%.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Анюков имеет предложения от двух клубов.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:10
Уже 35, пора уходить.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 06:58
Поиграет еще..
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:46
Возвращение блудного сына
Doping87
Doping87
сегодня в 01:52
Анюков когда-то был один из лучших, капитанил не плохо, но годы берут своё... Удачи Сане в КС,его фирменные подкаты помнит весь Петербург!)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:08
Что в Самару привезут труп Анюкова ?
Он же божился что умрет на Петровском ....
Врал что ли ?
OLS
OLS
сегодня в 01:05
А-а-а, старый сайтик.
Разработчики и владельцы, взгляните адекватно, не тупите!! Новый сайт отстой! Зачем менять то, что хорошо функционирует!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил OLS
сегодня в 01:03
OLS:
Да уж, писать желания нет, тем более что-то делить, лаяться😬
Ваще то есть) Но не в условиях, где мне каждый раз придется переходить))
OLS
OLS ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:59
AntiherQ1488:
Я готов ругаться и спорить, но чувствую себя таким инвалидом, что все желание пропадает. Возможно, этого и добиваются?)
Да уж, писать желания нет, тем более что-то делить, лаяться😬
OLS
OLS ответил Leha-ha50
сегодня в 00:57
Leha-ha50:
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
И с телефона не получается, окна плавают друг на друга , пишешь в слепую
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 00:28
Раньше я загружал сайт потом интернет отключил а страница с новостями перед глазами. А сейчас миллион вкладок.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 00:27
Почему вы перестали фамилии писать в названии новости?
zenit advokaat
zenit advokaat
вчера в 23:41
отпустите бесплатно в КС.
заслужил
ermak6448
ermak6448
вчера в 22:57
Хороший футболист
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Фата лист
вчера в 22:21
Фата лист:
А как на старый попасть? Только с телефона получается
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Фата лист
вчера в 22:20
Фата лист:
А как на старый попасть? Только с телефона получается
https://www.soccer.ru?new_design=0
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:12
О ...оказывается и в другую сторону это тоже работает ))))
Фата лист
Фата лист ответил Leha-ha50
вчера в 22:07
Leha-ha50:
Такая же канитель, приходится переходить на новый , писать ответ и возвращаться на старый. Новый - такое у......ще!!!
А как на старый попасть? Только с телефона получается
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 21:57
Извините, если кому не ответил, но у меня просто горит, не вижу лайки, не вижу сообщения под троллингом, чтоб узнать, кто мне ответил приходится заходить в профиль и комменты. Пойду накачу, иначе точно в бан уйду, с добрыми пожеланиями, к разработчикам сайта.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 21:56
Пора домой
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Leha-ha50
вчера в 21:54
Leha-ha50:
Такая же канитель, приходится переходить на новый , писать ответ и возвращаться на старый. Новый - такое у......ще!!!
Я готов ругаться и спорить, но чувствую себя таким инвалидом, что все желание пропадает. Возможно, этого и добиваются?)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил AntiherQ1488
вчера в 21:52
AntiherQ1488:
2 Литейный Сайт тупит, не могу даже нажать ответ. Фернандо 25 лет, какой он старый?)) Ты хоть посмотри информацию)) Ну нельзя же так. Мне тоже 30, как Адриано, я тоже старый, как Дед за цска?)
Такая же канитель, приходится переходить на новый , писать ответ и возвращаться на старый. Новый - такое у......ще!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 21:38
2 Литейный
Сайт тупит, не могу даже нажать ответ. Фернандо 25 лет, какой он старый?)) Ты хоть посмотри информацию)) Ну нельзя же так. Мне тоже 30, как Адриано, я тоже старый, как Дед за цска?)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил AntiherQ1488
вчера в 21:38
AntiherQ1488:
На год подписали 33х летнего игрока, который по своей сути боец. Такие люди - нужны команде. Самедов наш воспитанник, пусть и завершит карьеру у нас. У нас же не бегают 38ми летние Игнашевичи.
Ты сравниваешь разные вещи. Ваши оба "туристы" особо первый. А наши больше десятка лет за клуб отпахали.....и уж в бойцовских качествах явно не уступают!!!
Морозовский
Морозовский ответил Leha-ha50
вчера в 21:36
Leha-ha50:
А Спартак на днях сосем молоденького Ещенко подписал?!? И Самед - совсем пацан!!!
А их отцы в "ЦСКА" ТРЯСУТ СТАРИНОЙ!
Литейный 4
Литейный 4 ответил AntiherQ1488
вчера в 21:34
AntiherQ1488:
И кто это у нас пристарелый негр?) Адриано, которому 30?) Тебе напомнить, что он недавно вам положил?))
Фернандо престарелый, да и Андриано приписал себе лишние пяток лет! :)))
cpartak60
cpartak60 ответил AntiherQ1488
вчера в 21:34
AntiherQ1488:
И кто это у нас пристарелый негр?) Адриано, которому 30?) Тебе напомнить, что он недавно вам положил?))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Литейный 4
    вчера в 21:30
    Литейный 4:
    Да у них вся команда перечников! Ещенки, арбузники, банщики и прочие престарелые негры!
    И кто это у нас пристарелый негр?) Адриано, которому 30?) Тебе напомнить, что он недавно вам положил?))
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Leha-ha50
    вчера в 21:28
    Leha-ha50:
    А Спартак на днях сосем молоденького Ещенко подписал?!? И Самед - совсем пацан!!!
    На год подписали 33х летнего игрока, который по своей сути боец. Такие люди - нужны команде. Самедов наш воспитанник, пусть и завершит карьеру у нас. У нас же не бегают 38ми летние Игнашевичи.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Leha-ha50
    вчера в 21:23
    Leha-ha50:
    А Спартак на днях сосем молоденького Ещенко подписал?!? И Самед - совсем пацан!!!
    Да у них вся команда перечников! Ещенки, арбузники, банщики и прочие престарелые негры!
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 21:22
    У ветерана уже возраст критический и он прекрасно понимает, что уже пора. Так что вполне реально в Крылья советов. Удачи ему и спасибо за годы проведенные в Зените!
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