Ирландский хавбек выиграл миллион евро в лотерею

Полузащитник английского «Престона» Кевин О'Коннор стал победителем лотереи, когда поехал в Ирландию, чтобы навестить семью. Дядя футболиста вручил племяннику лотерейный билет как новогодний подарок, хотя О'Коннор сперва вообще забыл о грядущем розыгрыше одного миллиона евро, сосредоточившись на делах команды.

Проверить билет игроку предложила его мама, услышав, что победные номера были проданы в ее городе. Таким образом, поездка в Ирландию позволила 22-летнему хавбеку не только повидать близких, но и неплохо подзаработать.

Напомним, что в минувшем году удача улыбнулась и бывшему полузащитнику «Барселоны» Хави.