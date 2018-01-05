Хамес: «Хайнкес - топ-тренер, он не уступает никому во всем мире»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», дал понять, что не планирует покидать мюнхенский клуб. Колумбиец также в восторге от работы с главным тренером Юппом Хайнкесом.

«Я остаюсь в „Баварии“. Я очень счастлив в Мюнхене. Ни о чем другом и думать не хочу.

У меня хорошие предчувствия, касающиеся этой команды. Надеюсь, у нас все получится во второй части сезона, ведь я хочу многого добиться с „Баварией“.

Юпп Хайнкес - топ-тренер, он не уступает никому во всем мире. Мы с ним часто общаемся. Мне также помогает то, что он знает испанский».

Сам Хайнкес тоже высоко ценит талант футболиста.