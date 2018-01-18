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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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«Боруссия» Д рассматривает Смолова в качестве возможной замены Обамеянгу

сегодня, 03:47

Руководство дортмундской «Боруссии» обсуждает различные варианты нападающих, которые могли бы заменить Пьера-Эмерика Обамеянга в случае его перехода в «Арсенал».

В качестве замены габонскому форварду «шмели» рассматривают нападающего «Челси» Миши Батшуайи. Отмечается, что если дортмундскому клуб не удастся заполучить бельгийского футболиста, который ранее дал согласие на трансфер в «Севилью», то «Боруссия» обратит внимание на нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, на которого также, по слухам, претендуют «Зенит», «Вест Хэм», «Брайтон» и «Бешикташ».

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Все комментарии
Стыдно за зенит
Стыдно за зенит
сегодня в 08:38
Ахахах.. Там один русскоговорящий, не попадающий в створ с 3 метров уже есть...думаю сыграются вместе )
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 08:01
менять реал на боруссия,Федор подумай,на тебя сейчас огромный спрос
13 RUS
13 RUS
сегодня в 07:54
Брайтон самый раз
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 07:43
Что-то давно не было о нем слышно ! Но, как говорилось в известном фильме - " песок - неважная замена овсу " !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:29
Черный шоколад меняют на белый. Тоже можно подвести а проявление расизма.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:08
Да, продайте его уже куда нибудь... сколько можно мусолить все это?))
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 07:02
Да некуда он не перейдет так и загнется в рпл!
Alistar10
Alistar10
сегодня в 07:00
Да уж... Почти равноценная замена... Бедная Боруссия... Хотя вероятность этого трансфера думаю 0.5 %
mat73
mat73
сегодня в 06:48
Беги, Федя, беги!
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 06:36
cska plus:
В Боруссии Фёдору будет комфортнее чем в АПЛ.
Ну тебе ли не знать,сидя дома на диване))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:03
Папрашу голосовать списком, иначе Смолов вооопще никуда не уйдет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
Не потянет
ermak6448
ermak6448
сегодня в 05:26
это так прикид, а толку не будет...
kanuni
kanuni
сегодня в 05:17
    kastites
    kastites
    сегодня в 05:16
    Пусть забирают
    Ver
    Ver
    сегодня в 05:14
    То есть, пока она на него даже внимания не обращает?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 05:03
    "Боруссия, может и денег немало заплатить.
    grafff
    grafff
    сегодня в 04:31
    Давай Федя в Дортмунд
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 03:54
    В Боруссии Фёдору будет комфортнее чем в АПЛ.
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 03:50
    Опять лишь слухи.
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