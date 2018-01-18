«Боруссия» Д рассматривает Смолова в качестве возможной замены Обамеянгу

Руководство дортмундской «Боруссии» обсуждает различные варианты нападающих, которые могли бы заменить Пьера-Эмерика Обамеянга в случае его перехода в «Арсенал».

В качестве замены габонскому форварду «шмели» рассматривают нападающего «Челси» Миши Батшуайи. Отмечается, что если дортмундскому клуб не удастся заполучить бельгийского футболиста, который ранее дал согласие на трансфер в «Севилью», то «Боруссия» обратит внимание на нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, на которого также, по слухам, претендуют «Зенит», «Вест Хэм», «Брайтон» и «Бешикташ».