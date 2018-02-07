Асамоа может покинуть «Ювентус» летом

Агент полузащитника «Ювентуса» Квадво Асамоа не исключил возможность, что игрок покинет клуб летом. Действующее соглашение 29-летнего футболиста с туринской командой рассчитано до конца нынешнего сезона.



«Асамоа? Он отлично себя чувствует в „Ювентусе“. Сейчас он получает больше игровой практики, чем это было раньше. Однако после стольких проведенных лет в Италии я не исключаю, что он продолжит карьеру в другом чемпионате.



7 или 8 команд интересовались Квадво. Мы открыты для предложений».



Ранее сообщалось, что Асамоа отказался продлевать контракт с «Ювентусом».