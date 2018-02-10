«Арсенал» поспорит с «Челси» за приглашение на тренерский мостик Луиса Энрике

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет23.653.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет1.227.214.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбургФонбет1.355.18.3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаФонбет1.524.355.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет1.226.312.5
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесФонбет1.653.85.3
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико МФонбет6.43.81.57
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет1.256.89.1
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб МиланМиланФонбет4.553.61.78
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет1.623.925.45
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 75’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 2:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошФонбет2.13.553.15
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет15.56.751.18
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет3.253.252.25

«Арсенал» поспорит с «Челси» за приглашение на тренерский мостик Луиса Энрике

сегодня, 08:43

«Арсенал» поборется с «Челси» за приглашение на пост главного тренера клуба Луиса Энрике.

Напомним, СМИ приписывают «Челси» интерес к 47-летнему специалисту в связи со слабыми результатами «синих» в текущей кампании.

По информации источника, «канониры» также готовы сделать предложение Энрике, ведь будущее Арсена Венгера в «Арсенале» выглядит туманным.

Луис Энрике находится без работы с лета 2017 года, после того как он покинул «Барселону», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка страны, а также побеждал в Лиге чемпионов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ ищет авторитетного тренера
Вчера, 10:35Доскен Бахытулы в блоге Тренерская доля8
Сол Кэмпбелл в ближайшее время может возглавить «Оксфорд Юнайтед»
Вчера, 00:10 0
В ПСЖ подумывают пригласить Зидана перед следующим сезоном
08 февраля 30
Манчини и еще шесть тренеров претендуют на пост рулевого сборной Италии
08 февраля 9
Известный датский тренер исключил свое возвращение в футбол
08 февраля 4
Хобби футбольных тренеров
08 февраляAngry Ded в блоге В игре и вне игры4
Обсудить
Все комментарии
311
311
сегодня в 12:57
Даешь Луиса Энрике в Арсенал, а Венгера в Челси! С адекватным финансированием Веня покажет суперкласс!)
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 11:57
дураки что ли? нашли за кого спорить!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:32
Вот так и подерутся Челси и Арсенал.Одни будут кричать "Да на хрен он нам нужен!",а вторые "Да заберите его себе!"
YRunner
YRunner
сегодня в 09:31
Пока Венгер в здравии, место у руля Арсенала никто не займет.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:30
За него еще и борьба есть? аахах
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 09:26
Надеюсь Арсенал выиграет этот спор. В Роме и Сельте ничего не показал, а в Барсе тренер Месси, Энрике ничего не решал.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:20
Абрамович спор выграет
cska plus
cska plus
сегодня в 09:08
Неужели Арсена подвинут
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:57
Будет эпичная битва за физрука
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100