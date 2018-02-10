«Арсенал» поспорит с «Челси» за приглашение на тренерский мостик Луиса Энрике

«Арсенал» поборется с «Челси» за приглашение на пост главного тренера клуба Луиса Энрике.

Напомним, СМИ приписывают «Челси» интерес к 47-летнему специалисту в связи со слабыми результатами «синих» в текущей кампании.

По информации источника, «канониры» также готовы сделать предложение Энрике, ведь будущее Арсена Венгера в «Арсенале» выглядит туманным.

Луис Энрике находится без работы с лета 2017 года, после того как он покинул «Барселону», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка страны, а также побеждал в Лиге чемпионов.