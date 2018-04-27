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Мутко: «На ЧМ-2018 продано 2,5 млн билетов»

сегодня, 15:34

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что на матчи чемпионата мира 2018 года продано около 2,5 млн билетов.

«Продано уже 2,5 млн билетов, из них 53% приобрели иностранные болельщики. От многих стран будет по 15-20 тысяч болельщиков, американцев будет порядка 30 тысяч. Нам надо проработать четкую систему гостеприимства [иностранных болельщиков]».

18 апреля стартовал третий этап продаж билетов, который продлится до завершения чемпионата мира 15 июля.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:02
Может Мутко не был уверен что останется при должности вплоть до ЧМ....)))

Ну и само словосочетание "проработать чёткую систему" наверняка несёт какую нибудь финансовую нагрузку...)))))))....которую срочно требуется "освоить"........))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:51
"Нам надо проработать четкую систему гостеприимства [иностранных болельщиков]"

Рукалицо. То есть о том, что чемпионат пройдет у нас, известно уже 8 лет, а за полтора месяца до чемпионата ответственное лицо вдруг заявляет, что надо проработать систему гостеприимства.
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