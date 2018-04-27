Мутко: «На ЧМ-2018 продано 2,5 млн билетов»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что на матчи чемпионата мира 2018 года продано около 2,5 млн билетов.

«Продано уже 2,5 млн билетов, из них 53% приобрели иностранные болельщики. От многих стран будет по 15-20 тысяч болельщиков, американцев будет порядка 30 тысяч. Нам надо проработать четкую систему гостеприимства [иностранных болельщиков]».

18 апреля стартовал третий этап продаж билетов, который продлится до завершения чемпионата мира 15 июля.