Мутко: «На ЧМ-2018 продано 2,5 млн билетов»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что на матчи чемпионата мира 2018 года продано около 2,5 млн билетов.
«Продано уже 2,5 млн билетов, из них 53% приобрели иностранные болельщики. От многих стран будет по 15-20 тысяч болельщиков, американцев будет порядка 30 тысяч. Нам надо проработать четкую систему гостеприимства [иностранных болельщиков]».
18 апреля стартовал третий этап продаж билетов, который продлится до завершения чемпионата мира 15 июля.
Ну и само словосочетание "проработать чёткую систему" наверняка несёт какую нибудь финансовую нагрузку...)))))))....которую срочно требуется "освоить"........))))
Ну и само словосочетание "проработать чёткую систему" наверняка несёт какую нибудь финансовую нагрузку...)))))))....которую срочно требуется "освоить"........))))
Рукалицо. То есть о том, что чемпионат пройдет у нас, известно уже 8 лет, а за полтора месяца до чемпионата ответственное лицо вдруг заявляет, что надо проработать систему гостеприимства.
Рукалицо. То есть о том, что чемпионат пройдет у нас, известно уже 8 лет, а за полтора месяца до чемпионата ответственное лицо вдруг заявляет, что надо проработать систему гостеприимства.