«Ювентус» желает заполучить Паулиньо

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03 июля 2018, 15:08

По данным из СМИ, «Ювентус» желает заполучить полузащитника «Барселоны» .



Не исключается, что туринский клуб воспользуется правом выкупа игрока за 40 миллионов евро — именно столько составляет сумма отступных. Однако есть вероятность, что «старая синьора» попытается провести переговоры с руководством «блаугранас», чтобы снизить цену за 29-летнего футболиста.



Недавно сообщалось, что «Барселона» получила выгодное предложение по Паулиньо.