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«Ювентус» желает заполучить Паулиньо

03 июля 2018, 15:08

По данным из СМИ, «Ювентус» желает заполучить полузащитника «Барселоны» Паулиньо.

Не исключается, что туринский клуб воспользуется правом выкупа игрока за 40 миллионов евро — именно столько составляет сумма отступных. Однако есть вероятность, что «старая синьора» попытается провести переговоры с руководством «блаугранас», чтобы снизить цену за 29-летнего футболиста. 

Недавно сообщалось, что «Барселона» получила выгодное предложение по Паулиньо.

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G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
03 июля 2018 в 16:26
Можно обменять на Пьянича )
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
03 июля 2018 в 16:17
Маротта не настолько глуп чтобы делать такую покупку!!
Cympak-05
Cympak-05
03 июля 2018 в 15:41
Хорошо себя проявил в первой части сезона и на ЧМ не плох. Но вот 40 млн у него в Китае была сумма отступных. Хотя может и за эту сумму голосяться. Ведь 7-8 млн Паул отдал с кармана.
Гость
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