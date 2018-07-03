«Ювентус» желает заполучить Паулиньо

По данным из СМИ, «Ювентус» желает заполучить полузащитника «Барселоны» Паулиньо.
Не исключается, что туринский клуб воспользуется правом выкупа игрока за 40 миллионов евро — именно столько составляет сумма отступных. Однако есть вероятность, что «старая синьора» попытается провести переговоры с руководством «блаугранас», чтобы снизить цену за 29-летнего футболиста.
Недавно сообщалось, что «Барселона» получила выгодное предложение по Паулиньо.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях