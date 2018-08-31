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Новичком «Крыльев Советов» зимой интересовался «Милан»

сегодня, 11:45

Новичок «Крыльев Советов» Агустин Рохель рассказал, что прошлой зимой на него претендовали известные европейские клубы.

Зимой, когда агент рассказал об интересе «Милана» и еще нескольких европейских клубов, я был игроком «Насьоналя», контракт заканчивался только летом. Поэтому я особо об этом не думал. Был сконцентрирован на текущих матчах.

Несколько недель назад, когда получил конкретное предложение от «Крыльев», уже знал, где Самара и какая футбольная инфраструктура в этом городе, ведь здесь один из своих матчей чемпионата мира-2018 сыграла наша сборная. В Уругвае много показывали красивый стадион и сюжеты о матче.

Напомним, уругвайский защитник заключил с самарцами четырехлетний контракт.

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Все комментарии
juchok
juchok
сегодня в 12:54
первый раз о нем слышу
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:48
милан его зп не потянул) не смогли перебить предложение крыльев
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