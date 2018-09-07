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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип АзербайджанАзербайджан 0:0 Логотип КосовоКосово - - -
21:45 47’ Логотип ИталияИталия 0:1 Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 Идет второй тайм, 48’ Логотип ТурцияТурция 1:1 Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 49’ Логотип АлбанияАлбания 0:0 Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 52’ Логотип РумынияРумыния 0:0 Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 50’ Логотип ФарерыФареры 2:1 Логотип МальтаМальта - - -
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Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая

сегодня, 21:53

Голландский специалист Гус Хиддинк стал главным тренером олимпийской сборной Китая. Перед 71-летним специалистом стоит задача попасть на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио.

Ранее сообщалось, что Хиддинк может возглавить сборную Колумбии.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:45
Удачи ему среди узкоглазых...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 22:26
kiendjin:
У нас теперь новый объект для пропоганды = Черчессов!
Пропоганды, ухахаха. Даже писать не умеешь правильно
mangox13
mangox13
сегодня в 22:21
Этот там гле много бабла нахаляву)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:17
Мое мнение это сделать будет трудно
drug01
drug01
сегодня в 22:04
Удачи старина
нечитайло
нечитайло
сегодня в 22:02
прикольно
kiendjin
kiendjin
сегодня в 21:58
У нас теперь новый объект для пропоганды = Черчессов!
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