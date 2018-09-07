Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая

Голландский специалист Гус Хиддинк стал главным тренером олимпийской сборной Китая. Перед 71-летним специалистом стоит задача попасть на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио.
Ранее сообщалось, что Хиддинк может возглавить сборную Колумбии.
|Лига Наций 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:00
|Матч завершен
|Азербайджан
|0:0
|Косово
|-
|-
|-
|21:45
|47’
|Италия
|0:1
|Польша
|-
|-
|-
|21:45
|Идет второй тайм, 48’
|Турция
|1:1
|Россия
|-
|-
|-
|21:45
|49’
|Албания
|0:0
|Израиль
|-
|-
|-
|21:45
|52’
|Румыния
|0:0
|Черногория
|-
|-
|-
|21:45
|50’
|Фареры
|2:1
|Мальта
|-
|-
|-
|21:45
|52’
|Литва
|0:1
|Сербия
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Сборные 2018
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Россия (до 21)
|1:1
|Египет (до 21)
|-
|-
|-
|21:45
|47’
|Шотландия
|0:2
|Бельгия
|-
|-
|-
Голландский специалист Гус Хиддинк стал главным тренером олимпийской сборной Китая. Перед 71-летним специалистом стоит задача попасть на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио.
Ранее сообщалось, что Хиддинк может возглавить сборную Колумбии.