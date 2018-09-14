ЦСКА назвал заявку на матч с «Уфой»

сегодня, 15:58

ЦСКА вылетел в Уфу на матч 7-го тура РПЛ . Заявка «армейцев» вызывает определенный интерес, поскольку свой шанс дебютировать могут получить новички команды Арнор Сигурдссон и Такума Нисимура. Кроме того, в состав вернулись Алан Дзагоев и Георгий Щенников, оправившиеся после травм.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хордур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон.

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.