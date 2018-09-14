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ЦСКА назвал заявку на матч с «Уфой»

сегодня, 15:58
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

ЦСКА вылетел в Уфу на матч 7-го тура РПЛ. Заявка «армейцев» вызывает определенный интерес, поскольку свой шанс дебютировать могут получить новички команды Арнор Сигурдссон и Такума Нисимура. Кроме того, в состав вернулись Алан Дзагоев и Георгий Щенников, оправившиеся после травм.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хордур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон.

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

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Олeневод
Олeневод
сегодня в 16:03
Спартак на матч с Ахматом заявил Терри , теперь в Тарасовке пытаются его найти
Faustello
Faustello
сегодня в 16:03
В ФэНээЛ они вылетели )))
Jum13
Jum13
сегодня в 16:00
Удачи ЦСКА и победы!
ДСА
ДСА
сегодня в 16:00
Отдохнувшая Уфа должна дать бой.
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