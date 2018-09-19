Левандовски сравнялся с Индзаги по числу голов в Лиге чемпионов

вчера, 22:56

«Бавария» обыгрывает «Бенфику» в Лиге чемпионов после первого тайма со счетом 1:0. Голом на 10-й минуте отметился Роберт Левандовски.

Этот мяч стал 46-м в карьере польского форварда в рамках Лиги чемпионов. Игрок сравнялся с Филиппо Индзаги в списке главных бомбардиров в истории еврокубка и теперь делит с экс-игроком «Милана» и «Ювентуса» 9-е место. Чтобы достичь этого результата, Левандовски понадобилось 73 матча.

Напомним, вчера Лионель Месси стал рекордсменом по количеству хет-триков в Лиге чемпионов.