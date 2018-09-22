«Ростов» - «Уфа»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 8-го тура РПЛ.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее московское «Динамо» уступило «Анжи».
С другой стороны "Ростов" хорошая команда, которая гораздо сильнее.
У нее только один недостаток - тренер с завышенной самооценкой.
С другой стороны "Ростов" хорошая команда, которая гораздо сильнее.
У нее только один недостаток - тренер с завышенной самооценкой.