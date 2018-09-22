«Ливерпуль» - «Саутгемптон»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Саутгемптона» на матч 6-го тура АПЛ.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Шакири, Мане, Салах, Фирмино.
«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Вестергор, Худт, Бертранд, Хейбьерг, Лемина, Ромеу, Таргетт, Редмонд, Лонг.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что «Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм» в матче 5-го тура АПЛ.
Посмотрим так же и на Матипа в связке с ВВД, надеюсь на удачное его выступление, как и всей команды. Вперед к победе!
Посмотрим так же и на Матипа в связке с ВВД, надеюсь на удачное его выступление, как и всей команды. Вперед к победе!