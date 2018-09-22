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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Идет первый тайм, 39’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.13 3.14 4.30
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.50 5.30 1.41
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 10’ Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Идет первый тайм, 10’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Идет первый тайм, 10’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:0 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.24 7.10 14.75
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«Ливерпуль» - «Саутгемптон»: стартовые составы

сегодня, 16:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Саутгемптона» на матч 6-го тура АПЛ.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Шакири, Мане, Салах, Фирмино.

«Саутгемптон»: МакКарти, Соареш, Вестергор, Худт, Бертранд, Хейбьерг, Лемина, Ромеу, Таргетт, Редмонд, Лонг.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что «Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм» в матче 5-го тура АПЛ.

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Все комментарии
mondial18
mondial18
сегодня в 16:51
Удачи гостям
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 16:44
Вейналдум и Гомес отдыхают. Ну и правильно. Скоро начнётся жаркий график и ротация неизбежна.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 16:27
Шакири в старте, но почему то в центре поля а не вместо Салаха, ну посмотрим конечно, но я бы Салаху дал почувствовать запах сырой осенней английской лавки для поднятия мотивации и осознания необходимости прибавлять, а Шакири вместо него на поле.
Посмотрим так же и на Матипа в связке с ВВД, надеюсь на удачное его выступление, как и всей команды. Вперед к победе!
MrAnfielD
MrAnfielD
сегодня в 16:19
Опасный матч, недооценка соперника может дорого стоить! Шак в старте и это очень интересно!! Вперед ЛИВЕРПУЛЬ!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:16
Эту игру стоит посмотреть.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:13
Крупная победа хозяев
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