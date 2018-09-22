«Динамо» - «Анжи»: стартовые составы

«Динамо» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 8-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Теттех, Кардосу, Луценко, Панченко.
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Долгов, Понсе.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее команды представили комплекты формы на матч.
Но вот предчувствие какое-то за результат ....не очень.. Рад ошибаться. разумеется )))
Но вот предчувствие какое-то за результат ....не очень.. Рад ошибаться. разумеется )))