Черчесова наградили орденом «Слава Осетии»

сегодня, 21:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награжден орденом «Слава Осетии». Награду специалисту вручил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Впервые в истории сборная команда России достигла столь высокого результата. Это бесспорно, Ваша тренерская заслуга и воля игроков, настроенных Вами на серьезную, бескомпромиссную борьбу.

Очень приятно, что у нас есть такие представители как Вы, Станислав Саламович. Вы прославили и продолжаете прославлять свою малую Родину, Северную Осетию, на весь мир.

Мы гордимся Вами, и Вы, безусловно, достойны этой награды. Впереди новые игры, и мы верим в новые победы сборной России", — сказал Битаров.

Черчесов поблагодарил руководителя республики за оказанное внимание и вручил футболку сборной России с автографами игроков команды.

Россия на домашнем мундиале дошла до 1/4 финала.