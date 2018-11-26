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Черчесова наградили орденом «Слава Осетии»

сегодня, 21:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награжден орденом «Слава Осетии». Награду специалисту вручил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

 Впервые в истории сборная команда России достигла столь высокого результата. Это бесспорно, Ваша тренерская заслуга и воля игроков, настроенных Вами на серьезную, бескомпромиссную борьбу.

Очень приятно, что у нас есть такие представители как Вы, Станислав Саламович. Вы прославили и продолжаете прославлять свою малую Родину, Северную Осетию, на весь мир.

Мы гордимся Вами, и Вы, безусловно, достойны этой награды. Впереди новые игры, и мы верим в новые победы сборной России", — сказал Битаров.

Черчесов поблагодарил руководителя республики за оказанное внимание и вручил футболку сборной России с автографами игроков команды.

Россия на домашнем мундиале дошла до 1/4 финала.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   161 / 881
сегодня в 22:15
Ну это за ЧМ, а за лигу Наций чё будет? ) Но только не сильно.
Чингачгук
Чингачгук
   31 / 881
сегодня в 21:49
Любят пупсики незаслуженно принимать всякие награды.
wingback
wingback
   306 / 881
сегодня в 21:13
Я бы наградил пса пинком под хвост...
Морозовский
Морозовский
   13 / 881
сегодня в 21:10
Награда нашла героя! Поздравляю, Салямыч!
1 команда
1 команда
   129 / 881
сегодня в 21:05
Скоро орден тарасовского пупсика вручат.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   310 / 881
сегодня в 21:04
И орден Святого Ебукентия
Лиговский
Лиговский
   118 / 881
сегодня в 21:00
А ему не стыдно принимать такую награду?
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