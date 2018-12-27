Лебедев: «Дюков — оптимальный вариант на фоне других кандидатов»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что конкурентам Александра Дюкова на пост президента РФС будет тяжело заручиться поддержкой других членов организации.

Выдвижение Дюкова на пост президента РФС не может быть связано с моим выдвижением. Окончательная дата выдвижения — 13 января, поэтому у меня еще есть время и возможности обдумать решение.