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Лебедев: «Дюков — оптимальный вариант на фоне других кандидатов»

27 декабря 2018, 13:35

Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что конкурентам Александра Дюкова на пост президента РФС будет тяжело заручиться поддержкой других членов организации.

Выдвижение Дюкова на пост президента РФС не может быть связано с моим выдвижением. Окончательная дата выдвижения — 13 января, поэтому у меня еще есть время и возможности обдумать решение.

На фоне всех остальных кандидатов он представляется оптимальным вариантом, поскольку РФС имеет необходимость в финансировании, а кто такой Дюков, мы прекрасно знаем. Понимаем, что с его приходом появится больше денег на реализацию намеченных программ.

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