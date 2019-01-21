Арустамян: «Переговоры „Зенита“ и „Спортинга“ по Акунье зашли в тупик»

Российский комментатор Нобель Арустамян дал инсайд о переговорах «Зенита» и «Спортинга» по полузащитнику Маркосу Акунье.

На данный момент «Зенит» и «Спортинг» зашли в тупик в переговорах.

«Зенит» предлагает 16 миллионов евро плюс 4 бонусами, «Спортинг» требует 20 миллионов плюс 4.

C этой точки ситуация все никак не сдвигается. И даже агенты сделки не могут на нее влиять. Клубы твердо стоят на своем.