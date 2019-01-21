Арустамян: «Переговоры „Зенита“ и „Спортинга“ по Акунье зашли в тупик»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 51’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Арустамян: «Переговоры „Зенита“ и „Спортинга“ по Акунье зашли в тупик»

21 января 2019, 11:42

Российский комментатор Нобель Арустамян дал инсайд о переговорах «Зенита» и «Спортинга» по полузащитнику Маркосу Акунье.

На данный момент «Зенит» и «Спортинг» зашли в тупик в переговорах.

«Зенит» предлагает 16 миллионов евро плюс 4 бонусами, «Спортинг» требует 20 миллионов плюс 4.

C этой точки ситуация все никак не сдвигается. И даже агенты сделки не могут на нее влиять. Клубы твердо стоят на своем.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   105 / 808
21 января в 21:39
Шнобель всё знает )))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
21 января в 21:39
Не зашли,уже подписали!
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
21 января в 20:33
Не договорятся!
zzzzenittt
zzzzenittt
   706 / 808
21 января в 20:23
Арустамян непробиваемый пассажир) его прогнозы не сбываются с пугающей частотой, а он продолжает включать "главного по инсайдам"
tuman960
tuman960
   180 / 808
21 января в 19:53
Армянское радио сообщает:"«Переговоры „Зенита“ и „Спортинга“ по Акунье зашли в тупик»"!!!!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   313 / 808
21 января в 18:53
Армянский еврей,или еврейский армян всегда за все в курсе.Шнырь
pomor45
pomor45
   141 / 808
21 января в 18:04
Что там зашло в тупик? Они начались в тупике и просто не найдут выхода.
4RT
4RT
   208 / 808
21 января в 17:19
Ха-ха-ха....
cska plus
cska plus
   12 / 808
21 января в 17:17
Шнобелю все сплетни известны.
stachel
stachel ответил Jeck Denielse
   436 / 808
21 января в 15:47
На трансфермаркте цена 15 млн.... Зенит даёт 16... Что не так то ??? Для сравнения ... Спартак купил Айртона .... На трансфермаркте цена 1,5 млн... Заплатил порядка 7-ми млн.... ....и сидят Зенит в неумении торговаться упрекают...))))...переплатив в 5 раз...)))
Главный вопрос, а нужен ли он вообще этот Акунья? Суровые, техникой не обремененные мужики из Оренбурга/Урала/Уфы... почешут ему пару раз голеностоп шипами, так что бы с мясом, и желание финтить и отрываться сразу исчезнет. Потухнет Акунья как потух Дрищ. Нам нужна "10-ка", быстрая и сильная, типа Левандовски или Суареса, и забивная!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
21 января в 15:44
На то он и торг...
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
21 января в 15:43
Не крут парень, чтобы горевать, что не придет.
Nikola45
Nikola45
   32 / 808
21 января в 15:37
Арастумяну все доложили )) Миллер ему лично докладывает каждый день ))
Novograd
Novograd
   523 / 808
21 января в 15:09
непомню писал я уже здеся али нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил подрыватель пуканов
   19 / 808
21 января в 14:43
цена этому Акунье 5 млн, но развести газпром это святое дело.
На трансфермаркте цена 15 млн....
Зенит даёт 16...
Что не так то ???

Для сравнения ...
Спартак купил Айртона ....
На трансфермаркте цена 1,5 млн...
Заплатил порядка 7-ми млн....

....и сидят Зенит в неумении торговаться упрекают...))))...переплатив в 5 раз...)))
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 808
21 января в 14:39
Похоже, что компромиссное решение в итоге не удастся найти! А он бы очень пригодился Зениту, конечно. Ладно, может еще не все потеряно)
Заполярный
Заполярный ответил koke90
   39 / 808
21 января в 14:23
стыдно за зенит((
А ЗА НЕГО ВСЕГДА СТЫДНО.
makerdream
makerdream
   548 / 808
21 января в 14:10
чиста зенитовская тактика. Просят 10 дадим 20 и скажем что подписали великого игрочишку
За адекватность
За адекватность
   230 / 808
21 января в 13:48
Лично я, честно говоря не понимаю для чего "Зенит" вцепился в этого Акунью. Это игрок левой бровки (по основному амплуа). Для чего он нужен? Использовать его ЛЗ, или отдать ему всю бровку играя в 3 центральных, но на мой субъективный взгляд "Зениту" гораздо нужнее классическая "десятка", особенно в перспективе ухода Паредеса, а левый фланг и без Акуньи есть кем закрыть, может я и не прав.
Garrincha58
Garrincha58
   494 / 808
21 января в 13:37
ха ха кто бы сомневался
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   218 / 808
21 января в 13:32
цена этому Акунье 5 млн, но развести газпром это святое дело.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
21 января в 13:29
Нет худа без добра. Будет ещё лучше.
спартак 1987
спартак 1987
   205 / 808
21 января в 13:27
Миллер зарекомендовал себя в мире как человек денег не считающий и готовый переплачивать в двойном размере за любого игрока. бомжи тут радовались ещё вчера на ветке, что к ним переходят Акунья, Ракицкий, Бадель😂 хохлы как обычно хитры и пытаются за защитника, у которого последний хороший контракт в карьере выбить 12 млн евро!!! Бадель летом послал Питер и свободным агентом перешёл в лацио где сидит в глубоком запасе и бомжи собираются его приобрести за 10 - 13 млн евро? да у вас гордость то есть какая вообще? с этим составом зениту чемпионства не видать ( + Паредес на чемоданах) а от Ерохиных и Анюковых лимит избавиться не даёт, да и так в составе Питера около 30ти нахлебников😂
Питермен
Питермен
21 января в 13:26
Найдем лучше, а может Спортинг одумается. Акунья хочет к нам в Питер, может устроить скандал если его не отпустят
makkie
makkie ответил Jeck Denielse
   29 / 808
21 января в 13:20
Денег не считает тот, кто вместо игроков Педро Рош везёт, поехав за Луаном)))).......которого теперь и в Крылья не отдашь и на лавке держать дорого...))) Акунья хороший игрок...и нужный...но 16+4 млн - край... Не хотят в цене "подвинуться" - досвидос..... "Клубов-ферм" полевропы....трансферное окно только послезавтра открывается...успеют по "рынку" походить поторговаться.....
В этом и вопрос - с каких пор вы стали деньги считать?
Если Акунья так хорош, берите за 20 млн, развивайте и продавайте дороже.
Хотя он уже возрастной... но зато поможет здесь и сейчас.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
21 января в 13:17
Эх, хвост-чешуя!
Ловят бомжи Акуня
Тащат сеть, гыгыча глупо,
В сеть-то глядь - а там за....

Ну в общем рифма подскажет, что там
Raketas80
Raketas80
   181 / 808
21 января в 13:16
За этого можно и 20 отдать .А за Ракицкого 12 если честно очень много.Рибальта опять зажмотит и все испортит.Акунья сейчас очень нужен команде.
stachel
stachel
   436 / 808
21 января в 13:15
Акунья для ПФЛ игрок малопригодный. Типа Дрища. 172 см рост и легковесный. В нашем автобусном чемпионате костоломов, где не столько сами играют, сколько мешают играть, его просто затопчут. Он полезен если ВСЯ атака играет очень быстро в 1-2 касание и вертикально. А Зенит играет как Уфа, очень медленно, методично, поперек и назад. Основной способ доставки мяча - тупые навесы. Акунья в команде физрука будет бесполезен.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   23 / 808
21 января в 13:14
Денег не считает тот, кто вместо игроков Педро Рош везёт, поехав за Луаном)))).......которого теперь и в Крылья не отдашь и на лавке держать дорого...))) Акунья хороший игрок...и нужный...но 16+4 млн - край... Не хотят в цене "подвинуться" - досвидос..... "Клубов-ферм" полевропы....трансферное окно только послезавтра открывается...успеют по "рынку" походить поторговаться.....
Рошу хотят купить и Китайские клубы и Бразильские, есть предложения и по аренде, потому как игрок хороший (5-ых Заболотных стоит), просто никак не адаптируется!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
21 января в 13:10
Походу Зенит научился экономить пенсии москофских бабушек...
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