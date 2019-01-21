Арустамян: «Переговоры „Зенита“ и „Спортинга“ по Акунье зашли в тупик»

Российский комментатор Нобель Арустамян дал инсайд о переговорах «Зенита» и «Спортинга» по полузащитнику Маркосу Акунье.
На данный момент «Зенит» и «Спортинг» зашли в тупик в переговорах.
«Зенит» предлагает 16 миллионов евро плюс 4 бонусами, «Спортинг» требует 20 миллионов плюс 4.
C этой точки ситуация все никак не сдвигается. И даже агенты сделки не могут на нее влиять. Клубы твердо стоят на своем.
Зенит даёт 16...
Что не так то ???
Для сравнения ...
Спартак купил Айртона ....
На трансфермаркте цена 1,5 млн...
Заплатил порядка 7-ми млн....
....и сидят Зенит в неумении торговаться упрекают...))))...переплатив в 5 раз...)))
Зенит даёт 16...
Что не так то ???
Для сравнения ...
Спартак купил Айртона ....
На трансфермаркте цена 1,5 млн...
Заплатил порядка 7-ми млн....
....и сидят Зенит в неумении торговаться упрекают...))))...переплатив в 5 раз...)))
Если Акунья так хорош, берите за 20 млн, развивайте и продавайте дороже.
Хотя он уже возрастной... но зато поможет здесь и сейчас.
Если Акунья так хорош, берите за 20 млн, развивайте и продавайте дороже.
Хотя он уже возрастной... но зато поможет здесь и сейчас.
Ловят бомжи Акуня
Тащат сеть, гыгыча глупо,
В сеть-то глядь - а там за....
Ну в общем рифма подскажет, что там
Ловят бомжи Акуня
Тащат сеть, гыгыча глупо,
В сеть-то глядь - а там за....
Ну в общем рифма подскажет, что там