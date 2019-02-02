«Ювентус» летом предложит «Реалу» € 45 млн за Марсело

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«Ювентус» продолжает проявлять интерес к защитнику «Реала» Марсело. По данным источника, туринский клуб летом собирается предложить «сливочным» продать бразильца, которому на тот момент будет уже 31 год, за € 45 млн. Самому игроку туринцы будут готовы платить € 12 млн в год.

Отмечается, что эти траты «Ювентус» собирается отбить за счёт продажи Алекса Сандро в «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Манчестер Сити».

Недавно сообщалось о том, что Марсело входит в список игроков, с которыми «Реал» планирует расстаться грядущим летом.