«Ювентус» летом предложит «Реалу» € 45 млн за Марсело

«Ювентус» продолжает проявлять интерес к защитнику «Реала» Марсело. По данным источника, туринский клуб летом собирается предложить «сливочным» продать бразильца, которому на тот момент будет уже 31 год, за € 45 млн. Самому игроку туринцы будут готовы платить € 12 млн в год.
Отмечается, что эти траты «Ювентус» собирается отбить за счёт продажи Алекса Сандро в «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Манчестер Сити».
Недавно сообщалось о том, что Марсело входит в список игроков, с которыми «Реал» планирует расстаться грядущим летом.
45 лям за лучшего левого лата мира,слишком мало.
31 год не причина продавать Марса,как минимум 2-3 года он ещё попылит.
45 лям за лучшего левого лата мира,слишком мало.
31 год не причина продавать Марса,как минимум 2-3 года он ещё попылит.