Абель Эрнандес: «Ганчаренко гораздо сильнее Гаттузо как тренер»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сравнил наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко с Дженнаро Гаттузо, под руководством которого уругваец работал в «Палермо».

Видели, как недавно на тренировке «Милана» Гаттузо сделал подкат? В «Палермо» он тоже постоянно играл с нами в футбол и чуть не вырывал ноги. Я рад, что сейчас он возглавил такую большую команду и показывает хорошие результаты.

Пожалуй, Ганчаренко можно сравнить с Дженнаро в плане жесткости. Но Виктор, считаю, намного более сильный тренер в плане человеческих отношений и тактики. Гаттузо предстоит еще многому научиться и понять в профессии.