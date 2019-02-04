Абель Эрнандес: «Ганчаренко гораздо сильнее Гаттузо как тренер»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.5 3.1 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.6 4.7 1.4
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.6 3 2.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.8 3.25 4.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 4.2 3.6 1.83
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 12’ Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 2:0 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
15:00 9’ Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 0:0 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Абель Эрнандес: «Ганчаренко гораздо сильнее Гаттузо как тренер»

сегодня, 08:56

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сравнил наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко с Дженнаро Гаттузо, под руководством которого уругваец работал в «Палермо».

Видели, как недавно на тренировке «Милана» Гаттузо сделал подкат? В «Палермо» он тоже постоянно играл с нами в футбол и чуть не вырывал ноги. Я рад, что сейчас он возглавил такую большую команду и показывает хорошие результаты.

Пожалуй, Ганчаренко можно сравнить с Дженнаро в плане жесткости. Но Виктор, считаю, намного более сильный тренер в плане человеческих отношений и тактики. Гаттузо предстоит еще многому научиться и понять в профессии.

Напомним, что Эрнандес будет играть в ЦСКА как минимум до конца сезона

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил oncha
   4 / 809
сегодня в 12:36
А карера?
Здесь речь идет о тренерах, а Каррера физрук. Гыгыгы
mangoх12
mangoх12
   6 / 809
сегодня в 11:45
Понятны теперь травмы Абеля .. там железный дровосек топором всех срубал
mangoх12
mangoх12
   6 / 809
сегодня в 11:42
Оба деревенщина, только Витя тракторист а Дженаро дровосек
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   54 / 809
сегодня в 11:39
Чисто субъективное мнение игрока. Почему оно так взволновало хряков? Ответ прост - у них тренерская чехорда. Кто следующий?)))
cska plus
cska plus
   21 / 809
сегодня в 11:33
Абель правильно толкует.
Jum13
Jum13 ответил Т34
   13 / 809
сегодня в 11:21
"Натягивальщикам" дохлого "Реала", какая-то чешская "Виктория" показала их место, чтобы сидели и не высовывались, причем, уже не в первый раз.
Претензии отрапиженых, выкинутых на обочину футбольной Европы, вызывают только снисходительную улыбку. Продолжай, пожалуйста - просим! )))
Т34
Т34
   9 / 809
сегодня в 10:40
"Натягивальщикам" дохлого "Реала", какая-то чешская "Виктория" показала их место, чтобы сидели и не высовывались, причем, уже не в первый раз.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Евгений Макрушин
   10 / 809
сегодня в 10:37
брось его,нашел с кем спорить,домагой обижен на Спартак за постоянные 0-3
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 809
сегодня в 10:36
они из двух кубков пролетели а виноват Каррера
25процентный клоун
25процентный клоун ответил oncha
   10 / 809
сегодня в 10:35
Чемпион России
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Евгений Макрушин
   2 / 809
сегодня в 10:30
Вот и гуляй мимо, чтобы тебя не посылали Макрушин! Пиши своим дружкам хрякам, мне не надо!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ЦСКА Москва навсегда
   186 / 809
сегодня в 10:24
Не нужно говорить,что мне делать и не узнаете куда Вам нужно идти.Это как раз Вы пламенный почитатель красно-белых прикрывающийся армейцами.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Евгений Макрушин
   2 / 809
сегодня в 10:22
Гуляй, спартач, прикрывающийся паровозом :)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ЦСКА Москва навсегда
   186 / 809
сегодня в 10:19
Для "озабоченных" Спартаком:
-вы первом матче прям нагнули Реал...)))
-причем тут вообще Спартак?
И ещё,новость про Гончаренко и Гаттузо...
Sergey Z
Sergey Z
   68 / 809
сегодня в 10:12
Удачи Ганчаренко!!!
удав
удав
   173 / 809
сегодня в 09:37
ганчаренко может ноги и без подката оторвать)
ДСА
ДСА
   126 / 809
сегодня в 09:23
Попробовал бы он поругать нынешнего тренера.
oncha
oncha
   215 / 809
сегодня в 09:21
А карера?
Caniggia
Caniggia
   42 / 809
сегодня в 09:15
Вполне объективное сравнение.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   2 / 809
сегодня в 09:10
ВМГ дважды в сезоне нагнул Реал! А тарасовский физрук принял 7 в Ливерпуле!
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