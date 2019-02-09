Погба впервые в карьере забил 10 голов в чемпионате за один сезон

сегодня, 16:53

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отличился забитыми голами в матче 26-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Таким образом, это уже десятый и одиннадцатый голы француза в текущем розыгрыше Премьер-Лиги, что является личным рекордом для Поля. Ранее он никогда не забивал 10 мячей в чемпионате страны в течение одной кампании.