Дзюба наградил Заболотного за лучший гол «Зенита» в первой части сезона

сегодня, 14:29

Форвард «Зенита» Артем Дзюба наградил партнера по команде Антона Заболотного за лучший гол «сине-бело-голубых» в первой части сезона.

Лучшим был признан гол Заболотного в ворота «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.