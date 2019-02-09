Бэйл забил 100-й гол за «Реал»

сегодня, 21:15

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл забил 100-й гол в составе мадридского клуба. Валлиец отличился в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

В текущем сезоне Бэйл провел 18 матчей в чемпионате Испании, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.