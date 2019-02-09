Бэйл забил 100-й гол за «Реал»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл забил 100-й гол в составе мадридского клуба. Валлиец отличился в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
В текущем сезоне Бэйл провел 18 матчей в чемпионате Испании, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Ты кстати не из них будешь?
Ты кстати не из них будешь?
В Реале 80% игроков испаноязычные...даж Модрич с Кроосом научились языку.
Я к этому.
На большую часть Европы мне пое***ть.
В Реале 80% игроков испаноязычные...даж Модрич с Кроосом научились языку.
Я к этому.
На большую часть Европы мне пое***ть.
ваще то Реал испанский клуб,и большинство там разговаривают на испанском.
ваще то Реал испанский клуб,и большинство там разговаривают на испанском.
для этого ему нужно было родиться в португалии и уметь месить глину)
для этого ему нужно было родиться в португалии и уметь месить глину)