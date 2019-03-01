Индзаги: «У нас есть шанс сократить отставание от „Ромы“»

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги рассуждает о предстоящем матче против «Ромы» в Серии А.

Завтра очень важная встреча. У нас есть шанс сократить отставание от «Ромы». Мы не должны никого бояться, нужно просто играть в свою игру. Посмотрим на то, как игроки восстановились после тяжелого поединка с «Миланом». Обе римские команды находятся под давлением, но мы хорошо подготовимся к этому матчу. Необходимо сыграть лучше, чем во вторник. Что касается Иммобиле, то не переживайте, скоро он начнет забивать.