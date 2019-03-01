Тер Штеген: «В 2016 году я задумался об уходе из „Барселоны“»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вспомнил о том, как хотел уйти из клуба в 2016 году.

Мы с Клаудио Браво хорошо ладили, когда заходил разговор о первом номере команды. Он прекрасный вратарь, который тогда заслужил свое место. Тренеру не нужно было ничего менять, ведь у него был голкипер, показывавший хорошую игру.

Конечно, в такие моменты беспокоишься о своем будущем, ведь играть в футбол - это самая важная вещь. Лучше бы не стало, если бы тренер сказал: «Ты играешь в чемпионате, а Браво в других турнирах». Это не то, чего я хотел, и в 2016 году настал момент, когда я задумался об уходе из «Барселоны».

Клуб был в курсе. Мы с Клаудио открыто рассмотрели ситуацию и сказали, что она нам не нравится. В какой-то момент «Барселона» приняла решение и предпочла меня. Думаю, с тех пор я отплатил ей за доверие своей игрой.

По контракту у меня остается три с половиной года. Что будет потом - не могу сказать. Сейчас же мне всё нравится, и я каждый раз получаю удовольствие, выходя на поле.