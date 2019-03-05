Солари намерен бороться за трофеи в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что его команда собирается бороться за трофеи в этом сезоне.
Наша команда очень сильная, у игроков большой опыт за спиной, присутствует характер. Мы хотим выиграть всё, а когда команда не побеждает, мы испытываем разочарование.
У нас тяжелый отрезок, непросто играть такое количество матчей, но мы к этому готовы.
Ранее Солари высказался о молодежи в «Реале».
Из кубка вылетели, чемпионат 12 очков от первого места, в ЛЧ такой Реал разорвут если он пройдёт Аякс.
Солари клоун, юморист!!!
Из кубка вылетели, чемпионат 12 очков от первого места, в ЛЧ такой Реал разорвут если он пройдёт Аякс.
Солари клоун, юморист!!!
Какие нафиг трофеи???
Остался только один!
А позорище в классико у себя дома забыли что ли??
Вместо того чтобы голову засунуть в песок ещё что то и комментируют.
Какие нафиг трофеи???
Остался только один!
А позорище в классико у себя дома забыли что ли??
Вместо того чтобы голову засунуть в песок ещё что то и комментируют.