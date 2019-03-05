ГлавнаяНовости

Солари намерен бороться за трофеи в нынешнем сезоне

вчера, 10:58

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что его команда собирается бороться за трофеи в этом сезоне. 

Наша команда очень сильная, у игроков большой опыт за спиной, присутствует характер. Мы хотим выиграть всё, а когда команда не побеждает, мы испытываем разочарование.

У нас тяжелый отрезок, непросто играть такое количество матчей, но мы к этому готовы. 

Ранее Солари высказался о молодежи в «Реале».  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гуллит: «Для „Аякса“ это был самый лёгкий матч сезона. Вот, что хуже всего»
Сегодня, 07:56 Комментарии3
Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»
Сегодня, 07:31 Комментарии6
Бутрагеньо: «Худший из возможных сценариев стал реальностью»
Сегодня, 06:41 Комментарии5
Ройс: «Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч»
Сегодня, 06:18 Комментарии4
Васкес: «Мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю»
Сегодня, 05:57 Комментарии6
Кейн: «В таких матчах всегда тяжело: не знаешь, атаковать или защищаться»
Сегодня, 05:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   292 / 933
вчера в 15:45
Всё?
Из кубка вылетели, чемпионат 12 очков от первого места, в ЛЧ такой Реал разорвут если он пройдёт Аякс.
Солари клоун, юморист!!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   91 / 933
вчера в 12:41
Ахахха это уже диагноз друзья))
Какие нафиг трофеи???
Остался только один!
А позорище в классико у себя дома забыли что ли??
Вместо того чтобы голову засунуть в песок ещё что то и комментируют.
No problem
No problem ответил Colchoneros
   44 / 933
вчера в 11:54
Сойду с ума если сливочные опять "выиграют" Лигу Чемпионов!
Не опоздал ли ты с этим решением?).
Agro1987
Agro1987
   932 / 933
вчера в 11:25
Почему бы и нет? реал мастак покупать кубки чемпионов. И сейчас купить будет не проблема
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   157 / 933
вчера в 11:05
мы готовы выиграть всё)))))))))))) мда только видимо забыл как с одного турнира недавно выкинули 14ок)))))) что тут говорить риялцы они такие
Colchoneros
Colchoneros
   46 / 933
вчера в 11:02
Сойду с ума если сливочные опять "выиграют" Лигу Чемпионов!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100