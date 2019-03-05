Солари намерен бороться за трофеи в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что его команда собирается бороться за трофеи в этом сезоне.

Наша команда очень сильная, у игроков большой опыт за спиной, присутствует характер. Мы хотим выиграть всё, а когда команда не побеждает, мы испытываем разочарование.

У нас тяжелый отрезок, непросто играть такое количество матчей, но мы к этому готовы.