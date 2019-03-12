Зидан хочет, чтобы Марсело остался в «Реале»

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что «сливочные» не должны отпускать защитника Марсело, которого СМИ сватают в «Ювентус».
Зидан надеется вернуть Марсело к его лучшей форме. На этой неделе он планирует лично переговорить с бразильцем и узнать, где себя видит в недалеком будущем сам футболист.
У меня к таким только презрение и для меня лично за таких впрягаться западло. Хочешь с ними дружить, дружи, хочешь из одной миски есть, ешь, но ко мне не лезьте, я такое не признаю никогда.
У меня к таким только презрение и для меня лично за таких впрягаться западло. Хочешь с ними дружить, дружи, хочешь из одной миски есть, ешь, но ко мне не лезьте, я такое не признаю никогда.
Я же тебе объяснял, я не по этой части. Я тебя не в чём не обвиняю, но меня настораживают такие вопросы.
Я же тебе объяснял, я не по этой части. Я тебя не в чём не обвиняю, но меня настораживают такие вопросы.
А Криштиану Роналду сам сказал Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"
Потом ещё и подтвердил это.
А если предоставить фото где он держит руки на причинных местах мужиков, да и видео хватает.
А марокканские признания о свадьбе?
Так, что в данном случае мне опасаться нечего, а вот тебе трудновато бы пришлось доказывать обратное. Так, что за себя переживай, а за меня не стоит, я знаю, что говорю.
А Криштиану Роналду сам сказал Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"
Потом ещё и подтвердил это.
А если предоставить фото где он держит руки на причинных местах мужиков, да и видео хватает.
А марокканские признания о свадьбе?
Так, что в данном случае мне опасаться нечего, а вот тебе трудновато бы пришлось доказывать обратное. Так, что за себя переживай, а за меня не стоит, я знаю, что говорю.
Ещё вопросы есть?
Ещё вопросы есть?
Паря не кисни,молод ещё.
Паря не кисни,молод ещё.