Зидан хочет, чтобы Марсело остался в «Реале»

вчера, 11:36

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что «сливочные» не должны отпускать защитника Марсело, которого СМИ сватают в «Ювентус».

Зидан надеется вернуть Марсело к его лучшей форме. На этой неделе он планирует лично переговорить с бразильцем и узнать, где себя видит в недалеком будущем сам футболист.