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Зидан хочет, чтобы Марсело остался в «Реале»

вчера, 11:36

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что «сливочные» не должны отпускать защитника Марсело, которого СМИ сватают в «Ювентус».

Зидан надеется вернуть Марсело к его лучшей форме. На этой неделе он планирует лично переговорить с бразильцем и узнать, где себя видит в недалеком будущем сам футболист.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил cevin cigan
   211 / 1090
вчера в 18:32
Одна у тебя тема и совсем не футбольная!
Но почему же тогда такие играют в футбол? И что самое ужасное у всех на виду, в том числе и у детей, пальцы свои пихают куда не следует пихать в приличном обществе.И это я не про нос. Ещё скажи, что я выдумываю, от видео не отвертишься.
У меня к таким только презрение и для меня лично за таких впрягаться западло. Хочешь с ними дружить, дружи, хочешь из одной миски есть, ешь, но ко мне не лезьте, я такое не признаю никогда.
cevin cigan
cevin cigan ответил Звезда по имени Солнце
   70 / 1090
вчера в 18:10
"Ты с Роном был,или застукал самолично?" Я же тебе объяснял, я не по этой части. Я тебя не в чём не обвиняю, но меня настораживают такие вопросы.
Одна у тебя тема и совсем не футбольная!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил cevin cigan
   211 / 1090
вчера в 17:18
Знаешь,в местах не столь отдалённых,если ты бездоказательно кого то назовёшь 2астом,то таковым сделают тебя самого. Ты с Роном был,или застукал самолично? Так что,не болтай лишнего,а то когда нибудь спросят! Т
"Ты с Роном был,или застукал самолично?"

Я же тебе объяснял, я не по этой части. Я тебя не в чём не обвиняю, но меня настораживают такие вопросы.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил cevin cigan
   211 / 1090
вчера в 17:14
Знаешь,в местах не столь отдалённых,если ты бездоказательно кого то назовёшь 2астом,то таковым сделают тебя самого. Ты с Роном был,или застукал самолично? Так что,не болтай лишнего,а то когда нибудь спросят! Т
Кстати в тех местах могут очень жёстко спросить с тех кто слово за таких держит!
А Криштиану Роналду сам сказал Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"
Потом ещё и подтвердил это.
А если предоставить фото где он держит руки на причинных местах мужиков, да и видео хватает.
А марокканские признания о свадьбе?
Так, что в данном случае мне опасаться нечего, а вот тебе трудновато бы пришлось доказывать обратное. Так, что за себя переживай, а за меня не стоит, я знаю, что говорю.
cevin cigan
cevin cigan ответил Звезда по имени Солнце
   70 / 1090
вчера в 16:41
Марсело соскучился по пальчику Кри, так, что или туда или туда....
Знаешь,в местах не столь отдалённых,если ты бездоказательно кого то назовёшь 2астом,то таковым сделают тебя самого. Ты с Роном был,или застукал самолично? Так что,не болтай лишнего,а то когда нибудь спросят! Т
Алексей Буренин
Алексей Буренин
   902 / 1090
вчера в 16:33
И это правильно
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил cevin cigan
   211 / 1090
вчера в 16:04
Посмотрел твою ленту комментов,у тебя одно на уме-это геи и дизлайки! Любимая тема?
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Звезда по имени Солнце
       70 / 1090
    вчера в 15:12
    Марсело соскучился по пальчику Кри, так, что или туда или туда....
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
         211 / 1090
      вчера в 15:04
      Марсело соскучился по пальчику Кри, так, что или туда или туда....
      MRHM-1988
      MRHM-1988
         450 / 1090
      вчера в 14:58
      Нельзя Реалу отпускать Марса !
      cevin cigan
      cevin cigan ответил FROBI
         70 / 1090
      вчера в 13:17
      Не боись, футбол - игра простая. Пара братских поражений от Марсело, и Зидану придётся принимать небратские решения ) Солари же пробовал ставить через матч то Марсело, то Регилона. Спортивное сравнение оказалось налицо.
      Да мягковат Зидан,тем более со своими "корешами". Вот этого опасаюсь.
      FROBI
      FROBI ответил cevin cigan
         387 / 1090
      вчера в 13:06
      Началось........(чего я и боялся,так это братских отношений)
      Не боись, футбол - игра простая. Пара братских поражений от Марсело, и Зидану придётся принимать небратские решения ) Солари же пробовал ставить через матч то Марсело, то Регилона. Спортивное сравнение оказалось налицо.
      alexnick
      alexnick
      вчера в 11:54
      Mars это космос .
      No problem
      No problem
         61 / 1090
      вчера в 11:47
      Регилон....
      Паря не кисни,молод ещё.
      Don trambon
      Don trambon
         89 / 1090
      вчера в 11:40
      ивентус может подожать ещё пару годиков им не привыкать подбирать.
      cevin cigan
      cevin cigan
         70 / 1090
      вчера в 11:39
      Началось........(чего я и боялся,так это братских отношений)
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