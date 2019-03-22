Месси выйдет в основном составе на игру с Венесуэлой

вчера, 09:32

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси с первых минут начнет товарищеский матч против Венесуэлы, который состоится сегодня вечером. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони.

Полностью состав будет выглядеть следующим образом:

Армани, Монтиэль, Меркадо, Фойт, Лисандро Мартинес, Ло Чельсо, Паредес, Тальяфико, Месси, Лаутаро Мартинес, Гонсало Мартинес.

При этом Скалони не уточнил, сыграет ли Месси в следующем поединке против Марокко (26 марта).