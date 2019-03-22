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Месси выйдет в основном составе на игру с Венесуэлой

вчера, 09:32
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 3Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси с первых минут начнет товарищеский матч против Венесуэлы, который состоится сегодня вечером. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони.

Полностью состав будет выглядеть следующим образом:

Армани, Монтиэль, Меркадо, Фойт, Лисандро Мартинес, Ло Чельсо, Паредес, Тальяфико, Месси, Лаутаро Мартинес, Гонсало Мартинес.

При этом Скалони не уточнил, сыграет ли Месси в следующем поединке против Марокко (26 марта).

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Все комментарии
дурман
дурман
   198 / 998
вчера в 23:26
Это что за состав такой , Армани, Версачи.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   129 / 998
вчера в 13:41
Видать старперы кроме Месси бегать не хотят судя по составу :)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   463 / 998
вчера в 13:40
Удачи Месси!
la_masia
la_masia ответил Don trambon
   282 / 998
вчера в 12:32
Тебе по ходу настойка на конском навозе в голову ударила?
Ноешь под каждым постом где упоминается Барса или Месси
Don trambon
Don trambon
   81 / 998
вчера в 11:48
Так так. Весь состав из ноунеймов(кроме парочки известных). Видимо подстилка(тренер) решил таким образом сделать, что бы после игры воздать почести гному, что он единственный кто хоть как-то выделялся.
Что б не травмировать гномью душонку.
Artuom
Artuom
   264 / 998
вчера в 11:40
ммм вот интересно, почему из известных аргентинских футболистов в составе только Месси???
Если арги хотят играть ноунеймами и середняками - зачем вызывают в состав Лео? А если хотят наиграть сильную сборную и попытаться выиграть что-то - где известные аргентинские напы и полузащитники??
311
311
   40 / 998
вчера в 10:59
После матча снова закончит карьеру в сборной!)
ermak6848
ermak6848
   214 / 998
вчера в 10:48
Это хорошо, что легенда сегодняшнего дня выступит за сборную страны
Groove000
Groove000
   548 / 998
вчера в 10:29
Опять этот Армани. Не пойму, почему не вызывают Ромеро
Alex12357
Alex12357
   437 / 998
вчера в 10:10
А это что новость ?????????
авито
авито
   331 / 998
вчера в 10:03
Значит Месси хет-трик сделает в матче!
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 10:01
Значит сб. Аргентины проиграет.
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 09:47
С таким соперником должны и без Месси справляться.
barcamilan
barcamilan
   652 / 998
вчера в 09:46
ясное было дело, что вернется
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