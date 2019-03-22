Месси выйдет в основном составе на игру с Венесуэлой

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси с первых минут начнет товарищеский матч против Венесуэлы, который состоится сегодня вечером. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони.
Полностью состав будет выглядеть следующим образом:
Армани, Монтиэль, Меркадо, Фойт, Лисандро Мартинес, Ло Чельсо, Паредес, Тальяфико, Месси, Лаутаро Мартинес, Гонсало Мартинес.
При этом Скалони не уточнил, сыграет ли Месси в следующем поединке против Марокко (26 марта).
Ноешь под каждым постом где упоминается Барса или Месси
Ноешь под каждым постом где упоминается Барса или Месси
Что б не травмировать гномью душонку.
Что б не травмировать гномью душонку.
Если арги хотят играть ноунеймами и середняками - зачем вызывают в состав Лео? А если хотят наиграть сильную сборную и попытаться выиграть что-то - где известные аргентинские напы и полузащитники??
Если арги хотят играть ноунеймами и середняками - зачем вызывают в состав Лео? А если хотят наиграть сильную сборную и попытаться выиграть что-то - где известные аргентинские напы и полузащитники??