Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»

Бывший игрок «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды.
Напомним, Кузьмин выступал за «Рубин» с 2010-го по 2018 год. В его составе он становился бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Бывший игрок «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды.
Напомним, Кузьмин выступал за «Рубин» с 2010-го по 2018 год. В его составе он становился бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
А вот держать свой край,а порой и атаку разогнать по своему флангу-это запросто!
А вот держать свой край,а порой и атаку разогнать по своему флангу-это запросто!