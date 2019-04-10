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Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»

сегодня, 15:41

Бывший игрок «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды.

Напомним, Кузьмин выступал за «Рубин» с 2010-го по 2018 год. В его составе он становился бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. 

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rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:16
Мудрое решение..,дурному Кузя не научит!
А вот держать свой край,а порой и атаку разогнать по своему флангу-это запросто!
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