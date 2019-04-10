Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»!



Сегодня экс-капитан нашей команды был представлен футболистам в новом статусе.



Олег Александрович выступал за «Рубин» с 2010 по 2018 год, сыграл 203 матча, в которых забил 7 голов и сделал 19 голевых передач. ⠀ pic.twitter.com/NIb3XLUkTE