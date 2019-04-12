Американец, пострадавший от Гулиева: «Это был тяжелый день»

Американский гражданин Майкл Коул, ставший жертвой нападения полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, кратко прокомментировал случившееся.
Это был тяжелый день.
Напомним, Коул переходил дорогу на зеленый свет, но находившийся в автомобиле футболист решил его не пропускать. После этого Гулиев вышел из машины и принялся избивать иностранца. В полиции Коул написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.
ПО ХОРОШЕМУ ЕГО ЛЕТ НА 5 НАДО В КЛЕТКЕ ЗАКРЫТЬ !
ГЫ-ГЫ
ПО ХОРОШЕМУ ЕГО ЛЕТ НА 5 НАДО В КЛЕТКЕ ЗАКРЫТЬ !
ГЫ-ГЫ
https://youtu.be/s_KpbvcmMOk