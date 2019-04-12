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Американец, пострадавший от Гулиева: «Это был тяжелый день»

сегодня, 11:09

Американский гражданин Майкл Коул, ставший жертвой нападения полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, кратко прокомментировал случившееся.

Это был тяжелый день.

Напомним, Коул переходил дорогу на зеленый свет, но находившийся в автомобиле футболист решил его не пропускать. После этого Гулиев вышел из машины и принялся избивать иностранца. В полиции Коул написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   488 / 986
сегодня в 11:26
Интересно, сколько наше ГМО заплатило американскому?
cska1948
cska1948
   55 / 986
сегодня в 11:23
Интересно, во сколько обошёлся этот "тяжёлый день" Гулиеву, если американец не смотря на сломанный нос не имеет претензий?
grisser
grisser
   805 / 986
сегодня в 11:23
Был бы это российский гражданин, оборзевшая свинья забила бы его до смерти.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   26 / 986
сегодня в 11:22
МЕНТЫ ДОЛЖНЫ ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ ПРЕТЕНЗИЙ У ПОСТРАДАВШЕГО ! ЭТОГО ЗВЕРЬКА ДАВНО ПОРА НА НАРЫ ЗАГНАТЬ, А НЕОПЛАЧЕННЫЕ 200 ШТРАФОВ БУДУТ ОТЯГЧАЮЩИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО РЕЦИДИВИСТА !
ПО ХОРОШЕМУ ЕГО ЛЕТ НА 5 НАДО В КЛЕТКЕ ЗАКРЫТЬ !

ГЫ-ГЫ
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   43 / 986
сегодня в 11:21
Он ещё не встречался со спартаковскими болельщиками. Был бы незабываемый день на больничной койке.
Коля Ретивый
Коля Ретивый
   436 / 986
сегодня в 11:20
Чем гулиев отличается от Мамаева, только тем, что был трезв и осознавал полностью свои действия?
311
311
   70 / 986
сегодня в 11:17
Дело было так...
За адекватность
За адекватность
   98 / 986
сегодня в 11:16
Краток и лаконичен.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 986
сегодня в 11:13
Нам всем очень стыдно за гулиева.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   450 / 986
сегодня в 11:12
...приподнял деньжат пендосик...
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