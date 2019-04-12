Американец, пострадавший от Гулиева: «Это был тяжелый день»

сегодня, 11:09

Американский гражданин Майкл Коул, ставший жертвой нападения полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева, кратко прокомментировал случившееся.

Это был тяжелый день.

Напомним, Коул переходил дорогу на зеленый свет, но находившийся в автомобиле футболист решил его не пропускать. После этого Гулиев вышел из машины и принялся избивать иностранца. В полиции Коул написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.