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Тарасов: «Пока не знаю, продолжу ли играть за „Локомотив“»

сегодня, 02:55

32-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался на тему своего будущего в московском клубе.

Свой личный прогресс во второй половине сезона связываю только с доверием главного тренера. Я готовлюсь к каждой игре, тренируюсь, всегда готов помогать команде. Но только наставник решает, когда я буду нужен на поле. Поэтому спасибо Юрию Павловичу [Сёмину] за доверие. 

32 года – это абсолютно не серьёзный возраст для спорта. Если человек следит за собой, то нет вообще никаких проблем. Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке. 

Пока не знаю [насчёт будущего]. Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю. Главное, что мы выиграли Кубок, нужно теперь взять второе место в РПЛ, а уже потом будем разговаривать.

Неделю назад появился слух о том, что Тарасов может продолжить карьеру в «Ростове».

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