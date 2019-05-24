Тарасов: «Пока не знаю, продолжу ли играть за „Локомотив“»

32-летний полузащитник «Локомотива» высказался на тему своего будущего в московском клубе.

Свой личный прогресс во второй половине сезона связываю только с доверием главного тренера. Я готовлюсь к каждой игре, тренируюсь, всегда готов помогать команде. Но только наставник решает, когда я буду нужен на поле. Поэтому спасибо Юрию Павловичу [Сёмину] за доверие.

32 года – это абсолютно не серьёзный возраст для спорта. Если человек следит за собой, то нет вообще никаких проблем. Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке.