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Хохлов: «Сегодня мы не должны ударить в грязь лицом»

сегодня, 12:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал14:00 Не начался

Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов рад, что команда сегодня вернется на родной стадион.

Мы заждались! Заждались все: и команда, и клуб, и болельщики. Давным-давно ждём открытия стадиона. Очень хорошо, что возвращаемся домой.

Я приезжал в понедельник, смотрел на состояние поля. Сам газон, если не идеальный, то близок к идеальному. Единственное, что поле само по себе немножко мягкое – газон не успел «надышаться», настояться. В принципе, учитывая, что поле перестилалось, за такой короткий период времени сделали максимум возможного. Стоит поблагодарить всех, кто занимался непосредственно газоном.

Все прекрасно понимают, что нас ожидает открытие стадиона, придёт много людей поддержать команду. Конечно, мы не должны ударить в грязь лицом.

Перемены, которые сейчас происходят с клубом, естественно, должны отразиться и отразиться в лучшую сторону.

В следующем сезоне мы должны сделать не один шаг вперёд, а сразу несколько. Мы должны стремиться к тому, чтобы бороться за призовые места.

Болельщикам, как и любым людям, хочется пожелать здоровья. Желаю, чтобы они приходили на стадион и гнали команду вперёд вне зависимости от результата. Я понимаю, что всем хочется побед. Но бывают тяжёлые, неудачные дни. Хочу, чтобы болельщики в такие моменты от команды не отворачивались. Нам поддержка очень важна.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   123 / 839
сегодня в 13:17
Согласен на 5:5
ОПС
ОПС
   233 / 839
сегодня в 13:06
Победа Динамо нужна на новом стадионе
112910315
112910315 ответил cska plus
   2 / 839
сегодня в 12:49
Новый стадион надо обмыть победой.
Вопрос в том, кто обмоет, Динамо или Арсенал. Предполагаю, что будет ничья. Стадион останется не обмытым)
mangoх12
mangoх12
   23 / 839
сегодня в 12:42
лишь бы не получилось как у спама с Цревной
За адекватность
За адекватность
   12 / 839
сегодня в 12:41
"Арсеналу" с турнирной точки зрения ничего не нужно, как и "Динамо". Так что под такое мероприятие могут смело зарубиться в открытый футбол, без оглядки на защиту, и сыграть условно 3-3 или 4-4 на радость болельщикам. ИМХО.
cska plus
cska plus
   4 / 839
сегодня в 12:36
Новый стадион надо обмыть победой.
andromend
andromend
   769 / 839
сегодня в 12:25
Насчет возвращения домой, Дима погорячился. Это как и у Спартака,как бы стадион есть, но клубу не принадлежит,как раньше. Аренду за свой стадион не платят.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   46 / 839
сегодня в 12:10
Почему д-мо не пригласили на открытие стадиона японцев? Потому что те всегда за собой убирают мусор!
drug01
drug01
   124 / 839
сегодня в 12:07
Удачииииии....!
ДСА
ДСА
   96 / 839
сегодня в 12:06
Самый непредсказуемый матч.
severnyj84
severnyj84
   75 / 839
сегодня в 12:02
Уж на открытии стадиона опозориться впадлу.
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