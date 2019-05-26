Хохлов: «Сегодня мы не должны ударить в грязь лицом»

Наставник «Динамо» рад, что команда сегодня вернется на родной стадион.

Мы заждались! Заждались все: и команда, и клуб, и болельщики. Давным-давно ждём открытия стадиона. Очень хорошо, что возвращаемся домой.

Я приезжал в понедельник, смотрел на состояние поля. Сам газон, если не идеальный, то близок к идеальному. Единственное, что поле само по себе немножко мягкое – газон не успел «надышаться», настояться. В принципе, учитывая, что поле перестилалось, за такой короткий период времени сделали максимум возможного. Стоит поблагодарить всех, кто занимался непосредственно газоном.

Все прекрасно понимают, что нас ожидает открытие стадиона, придёт много людей поддержать команду. Конечно, мы не должны ударить в грязь лицом.

Перемены, которые сейчас происходят с клубом, естественно, должны отразиться и отразиться в лучшую сторону.

В следующем сезоне мы должны сделать не один шаг вперёд, а сразу несколько. Мы должны стремиться к тому, чтобы бороться за призовые места.

Болельщикам, как и любым людям, хочется пожелать здоровья. Желаю, чтобы они приходили на стадион и гнали команду вперёд вне зависимости от результата. Я понимаю, что всем хочется побед. Но бывают тяжёлые, неудачные дни. Хочу, чтобы болельщики в такие моменты от команды не отворачивались. Нам поддержка очень важна.