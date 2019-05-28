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Бакайоко покидает «Милан»

сегодня, 11:24

Полузащитник Тьему Бакайоко в своем Инстаграме сообщил, что покидает «Милан». За итальянскую команду футболист выступал на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Челси». 

Я хочу всех поблагодарить, спасибо за вашу поддержку. 

Спасибо за всю любовь в трудные моменты. Спасибо за ваши песни, которые часто звучат в моей голове. 

Спасибо за ваши слова на улице и в социальных сетях. Спасибо, что делаете «Сан Сиро» уникальным стадионом. 

Спасибо за прекрасные воспоминания, которые будут сопровождать меня везде и всегда. До скорой встречи. Вперед, «Милан»!

Ранее ходили разговоры, что Бакайоко может продолжить карьеру в «Интере».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
   316 / 829
сегодня в 11:39
Жаль, хорошо усилил центр. Надо было выкупать.
DEIVID
DEIVID
   425 / 829
сегодня в 11:37
И слава Богу.
FILL3286
FILL3286
   11 / 829
сегодня в 11:36
Удачи.
Don trambon
Don trambon
   75 / 829
сегодня в 11:27
А вот голоса в голове - это уже не хорошо!
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