Бакайоко покидает «Милан»

Полузащитник Тьему Бакайоко в своем Инстаграме сообщил, что покидает «Милан». За итальянскую команду футболист выступал на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Челси».
Я хочу всех поблагодарить, спасибо за вашу поддержку.
Спасибо за всю любовь в трудные моменты. Спасибо за ваши песни, которые часто звучат в моей голове.
Спасибо за ваши слова на улице и в социальных сетях. Спасибо, что делаете «Сан Сиро» уникальным стадионом.
Спасибо за прекрасные воспоминания, которые будут сопровождать меня везде и всегда. До скорой встречи. Вперед, «Милан»!
Ранее ходили разговоры, что Бакайоко может продолжить карьеру в «Интере».