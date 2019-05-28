Бакайоко покидает «Милан»

Полузащитник в своем Инстаграме сообщил, что покидает «Милан». За итальянскую команду футболист выступал на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Челси».

Я хочу всех поблагодарить, спасибо за вашу поддержку.

Спасибо за всю любовь в трудные моменты. Спасибо за ваши песни, которые часто звучат в моей голове.

Спасибо за ваши слова на улице и в социальных сетях. Спасибо, что делаете «Сан Сиро» уникальным стадионом.

Спасибо за прекрасные воспоминания, которые будут сопровождать меня везде и всегда. До скорой встречи. Вперед, «Милан»!