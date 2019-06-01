Орещук: «Новичок „Динамо“ – один из самых одарённых игроков Европы»

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход полузащитника «Легии» Себастьяна Шимански.
Мы довольны, что удалось подписать такого игрока, как Шимански. Сам игрок был информирован об уровне РПЛ через общение с Мацеем Рыбусем. По итогам переговоров с «Легией» считаю, что мы пришли к выгодному для обоих клубов варианту.
Впереди у футболиста три игры за главную национальную сборную, а потом он отправится на молодёжный чемпионат Европы. Думаю, что после этих матчей цена на него может вырасти, поэтому важно было закрыть сделку сейчас. В данный момент Шимански является одним из самых одарённых игроков не только Польши, но и Европы в целом.
Считаю этот трансфер 50/50, тут как можно потерять, так можно через пару лет в два три раза больше продать.
В любом случае удачи парню.
Считаю этот трансфер 50/50, тут как можно потерять, так можно через пару лет в два три раза больше продать.
В любом случае удачи парню.
а Гинера-оборонила.
Он же тогда,транжира,не знал,что "Картофельны БожоК" ЛЧ сольёт!
а Гинера-оборонила.
Он же тогда,транжира,не знал,что "Картофельны БожоК" ЛЧ сольёт!
А не в Динамо за 5 млн.....
А не в Динамо за 5 млн.....