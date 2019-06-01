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Орещук: «Новичок „Динамо“ – один из самых одарённых игроков Европы»

01 июня 2019, 02:40

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход полузащитника «Легии» Себастьяна Шимански.

Мы довольны, что удалось подписать такого игрока, как Шимански. Сам игрок был информирован об уровне РПЛ через общение с Мацеем Рыбусем. По итогам переговоров с «Легией» считаю, что мы пришли к выгодному для обоих клубов варианту. 

Впереди у футболиста три игры за главную национальную сборную, а потом он отправится на молодёжный чемпионат Европы. Думаю, что после этих матчей цена на него может вырасти, поэтому важно было закрыть сделку сейчас. В данный момент Шимански является одним из самых одарённых игроков не только Польши, но и Европы в целом.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Союзник противников
   39 / 816
01 июня в 21:53
В 2-3 раза-это преувеличение,конечно,но что-то заработать могут.
Жизнь покажет.
Союзник противников
Союзник противников ответил Байкал-38.
   26 / 816
01 июня в 19:12
Парень конечно перспективный, но Легия хотела слишком много за него. Считаю этот трансфер 50/50, тут как можно потерять, так можно через пару лет в два три раза больше продать. В любом случае удачи парню.
В 2-3 раза-это преувеличение,конечно,но что-то заработать могут.
Союзник противников
Союзник противников ответил Kurt Bekelman
   26 / 816
01 июня в 19:11
его же кто-то уже хотел подписать. Не ЦСКА ли?
Да ,осенью,аж за семь миллионов,но "Легии" показалось мало.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Союзник противников
   39 / 816
01 июня в 14:48
Жадность "Легию" сгубила, а Гинера-оборонила. Он же тогда,транжира,не знал,что "Картофельны БожоК" ЛЧ сольёт!
Парень конечно перспективный, но Легия хотела слишком много за него.
Считаю этот трансфер 50/50, тут как можно потерять, так можно через пару лет в два три раза больше продать.
В любом случае удачи парню.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   215 / 816
01 июня в 13:01
его же кто-то уже хотел подписать. Не ЦСКА ли?
Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
   26 / 816
01 июня в 11:06
"Одаренные молодые игроки Европы" разлетаются по 75 млн в топ-клубы ,что мы видим на примере Аякса.... А не в Динамо за 5 млн.....
А как с этим делом в "Зените"? Сплошная одарённая молодёжь!!!Типа лысого хохла и самой высокооплачиваемой маркизы мира!
Союзник противников
Союзник противников ответил Байкал-38.
   26 / 816
01 июня в 11:04
В августе 2018 Шимански уже считался игроком ЦСКА, Гинер предлагал за него 7 млн евро, Легия хотела больше, сделка сорвалась в последний момент, а динамики его за 5,5 млн евро купили.
Жадность "Легию" сгубила,
а Гинера-оборонила.
Он же тогда,транжира,не знал,что "Картофельны БожоК" ЛЧ сольёт!
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
01 июня в 10:40
Орещук в доле,он пошёл в руководство клубом,но агентское ремесло не бросил.Ну совсем как наши депутаты и руководители страны! А вы говорите,что личные примеры неважны...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
01 июня в 08:05
"Одаренные молодые игроки Европы" разлетаются по 75 млн в топ-клубы ,что мы видим на примере Аякса....
А не в Динамо за 5 млн.....
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 816
01 июня в 06:04
В августе 2018 Шимански уже считался игроком ЦСКА, Гинер предлагал за него 7 млн евро, Легия хотела больше, сделка сорвалась в последний момент, а динамики его за 5,5 млн евро купили.
ДСА
ДСА
   55 / 816
01 июня в 05:47
Легия получается сделала глупость, надо было подождать.
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