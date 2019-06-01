Орещук: «Новичок „Динамо“ – один из самых одарённых игроков Европы»

Спортивный директор московского «Динамо» прокомментировал переход полузащитника «Легии» .

Мы довольны, что удалось подписать такого игрока, как Шимански. Сам игрок был информирован об уровне РПЛ через общение с Мацеем Рыбусем. По итогам переговоров с «Легией» считаю, что мы пришли к выгодному для обоих клубов варианту.

Впереди у футболиста три игры за главную национальную сборную, а потом он отправится на молодёжный чемпионат Европы. Думаю, что после этих матчей цена на него может вырасти, поэтому важно было закрыть сделку сейчас. В данный момент Шимански является одним из самых одарённых игроков не только Польши, но и Европы в целом.