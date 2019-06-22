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Аленичев: «Не верю, что Глушаков и Комбаров могли подсиживать Карреру»

сегодня, 01:26

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход из московского клуба Дениса ГлушаковаДмитрия Комбарова и Сальваторе Боккетти.

Для начала скажу, что не верю в то, что Денис и Дима могли как-то подсиживать Массимо Карреру. Хорошо знаю обоих, никогда не сталкивался с чем-то подобным, с ребятами был абсолютно нормальный контакт. Мы всегда всё обсуждали совершенно откровенно и без камней за пазухой.

Но, что касается спортивного аспекта, то здесь нужно честно признать: Глушаков и Комбаров достигли критического возраста для выступлений за топ-клуб. С этой точки зрения расставание и с ними, и с Сальваторе, выглядит логично. К тому же уход Глушакова значительно снизит градус ненависти на трибунах. Это тоже пойдёт на благо «Спартаку». При этом всем троим я искренне благодарен за игру в то время, когда я возглавлял «красно-белых», и хочу пожелать удачи в дальнейших карьерах.

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Все комментарии
АС35
АС35
   4 / 710
сегодня в 01:51
Сколько можно толочь воду в ступе.
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 710
сегодня в 01:44
Все возможно .
Все забыто .
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