Аленичев: «Не верю, что Глушаков и Комбаров могли подсиживать Карреру»

Экс-наставник «Спартака» прокомментировал уход из московского клуба , и .

Для начала скажу, что не верю в то, что Денис и Дима могли как-то подсиживать Массимо Карреру. Хорошо знаю обоих, никогда не сталкивался с чем-то подобным, с ребятами был абсолютно нормальный контакт. Мы всегда всё обсуждали совершенно откровенно и без камней за пазухой.

Но, что касается спортивного аспекта, то здесь нужно честно признать: Глушаков и Комбаров достигли критического возраста для выступлений за топ-клуб. С этой точки зрения расставание и с ними, и с Сальваторе, выглядит логично. К тому же уход Глушакова значительно снизит градус ненависти на трибунах. Это тоже пойдёт на благо «Спартаку». При этом всем троим я искренне благодарен за игру в то время, когда я возглавлял «красно-белых», и хочу пожелать удачи в дальнейших карьерах.