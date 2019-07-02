Сообщается, что бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев попал в базу судебных приставов.
Выяснилось, что Аленичев не оплатил штраф за езду в пьяном виде. 17 ноября 2018 года в Красноярске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Sonata, за рулем которого был главный тренер «Енисея». Аленичев находился в состоянии алкогольного опьянения.
Штраф назначил Ленинский районный суд, однако сумма выплачена не была. База должников на сайте УФССП формируется после того, как решение суда вступает в законную силу.
странно что Аленичев ехал на таком не дорогом и беспонтовом авто , чел далеко не беден и верняк может тачки по серьезнее иметь
странно что Аленичев ехал на таком не дорогом и беспонтовом авто , чел далеко не беден и верняк может тачки по серьезнее иметь
Бесит, постоянно выскакивает.
Бесит, постоянно выскакивает.