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Аленичев не оплатил штраф за езду в пьяном виде

сегодня, 10:38

Сообщается, что бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев попал в базу судебных приставов.

Выяснилось, что Аленичев не оплатил штраф за езду в пьяном виде. 17 ноября 2018 года в Красноярске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Sonata, за рулем которого был главный тренер «Енисея». Аленичев находился в состоянии алкогольного опьянения.

Штраф назначил Ленинский районный суд, однако сумма выплачена не была. База должников на сайте УФССП формируется после того, как решение суда вступает в законную силу.

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Все комментарии
311
311
   29 / 683
сегодня в 14:51
Алень тот ещё бунтарь! Долой систему!)
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 683
сегодня в 14:34
Позорник
LOpp
LOpp ответил Заур-ЗВЕРЬ
   8 / 683
сегодня в 12:32
На телефон тоже можно установить?
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
   333 / 683
сегодня в 12:27
ппц футбольная новость , я акуеваю.
странно что Аленичев ехал на таком не дорогом и беспонтовом авто , чел далеко не беден и верняк может тачки по серьезнее иметь
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
   99 / 683
сегодня в 12:10
Итак на весь экран высвечивается с защитником Зенита Марио Фернандесом.
А ты бы хотел что бы с игроком спартака Фалькао? Но извини он не поедет к вам, да же на баннер(
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   33 / 683
сегодня в 11:51
В Ахмат его.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   46 / 683
сегодня в 11:28
Свиньи в своем репертуаре))))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил LOpp
   236 / 683
сегодня в 11:24
Как убрать рекламу Фонбет ? Бесит, постоянно выскакивает.
Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы, гугли))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   236 / 683
сегодня в 11:22
а права разве за пьянку не лишают?)))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   220 / 683
сегодня в 11:19
В этой стране ни кто не платит штрафы.
sir_Alex
sir_Alex
   19 / 683
сегодня в 11:12
Ну и Алень! 😂😂😂
STVA 1
STVA 1
   24 / 683
сегодня в 11:12
Вот это новость!!!
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 11:03
Снова вокруг хрющек преступные дела, все о футболе а хрющи а правонарушениях.
Caniggia
Caniggia
   211 / 683
сегодня в 10:56
Всё же не на заводе в провинции работает и не дворником, мог бы и оплатить, жмотяра!
LOpp
LOpp ответил Don trambon
   8 / 683
сегодня в 10:54
Итак на весь экран высвечивается с защитником Зенита Марио Фернандесом.
mihaluch
mihaluch
   41 / 683
сегодня в 10:54
А что 30 тыс. не нашлось? А может оплатил да не в ту кассу?
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
   99 / 683
сегодня в 10:52
Как убрать рекламу Фонбет ? Бесит, постоянно выскакивает.
шоб она у тебя на весь экран на постоянной основе тут высвечивалась. гыгыгы
Faustello
Faustello
   6 / 683
сегодня в 10:50
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   176 / 683
сегодня в 10:49
Не спешите с выводами. Известно много случаев, что штраф (-ы) был нарушителем оплачен, но по техническим причинам не внесен в базу данных.
LOpp
LOpp
   8 / 683
сегодня в 10:46
Как убрать рекламу Фонбет ?
Бесит, постоянно выскакивает.
drug01
drug01
   67 / 683
сегодня в 10:44
Видно деньги кончились
Don trambon
Don trambon
   99 / 683
сегодня в 10:39
свинья.
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