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Сообщается, что бывший главный тренер «Енисея» попал в базу судебных приставов.

Выяснилось, что Аленичев не оплатил штраф за езду в пьяном виде. 17 ноября 2018 года в Красноярске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Sonata, за рулем которого был главный тренер «Енисея». Аленичев находился в состоянии алкогольного опьянения.

Штраф назначил Ленинский районный суд, однако сумма выплачена не была. База должников на сайте УФССП формируется после того, как решение суда вступает в законную силу.