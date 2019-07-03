«Локомотив» подписал полноценный контракт с Крыховяком

сегодня, 22:52

«Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником . Ранее клуб сообщал, что речь идет о соглашении на три года.

«Это был достаточно успешный сезон – здорово, что я прошел его вместе с „Локо“. Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!» - сообщил Крыховяк.

В минувшем сезоне польский хавбек, выступавший в «Локомотиве» на правах аренды, провел 39 матчей и забил три гола.