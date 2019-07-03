«Локомотив» подписал полноценный контракт с Крыховяком

«Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Гжегошем Крыховяком. Ранее клуб сообщал, что речь идет о соглашении на три года.
«Это был достаточно успешный сезон – здорово, что я прошел его вместе с „Локо“. Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве. Очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов. Жду с нетерпением!» - сообщил Крыховяк.
В минувшем сезоне польский хавбек, выступавший в «Локомотиве» на правах аренды, провел 39 матчей и забил три гола.
⚡️ Гжегож Крыховяк подписал полноценное соглашение с «Локомотивом»!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 3 июля 2019 г.
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