«Спартак» всем доволен. Бонифаций отправился в «Порту»

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«Драконы» умеют убеждать – «Спартак» теряет основного нападающего, а «Соккер.ру» оценивает заметный футбольный трансфер.

Зе Луиш забирает с собой в Порту российское прозвище от фанатов «Спартака» - Бонифаций, воспоминания о чемпионстве с Каррерой и российскую подругу – Алесю. А оставляет 35 голов и 17 ассистов, что для 109 матчей в современном «Спартаке» более чем достаточно для статуса успешного нападающего.

Понятно, что в «Порту» не берут форвардов, если не видят в них голевых перспектив, если те не подходят по классу или к стилю команды. Вообще, для «драконов» трансфер Зе Луиша не из дешевых. Но знают, что делают: в прошлом сезоне в РПЛ форвард забил 10 раз, и вряд ли мог больше. Все помнят промахи, но не учитывают качество созданных напарниками моментов.

Без Промеса людей со стабильным пасом не было, Зе Луиш нередко забивал из ничего – как Дзюба, выигрывая борьбу. По передачам под удары в команде выделялся один Фернандо. Комбаров, Луис Адриано и сам Зе Луиш шли наравне. И номинальный плеймейкер Ханни не раскрылся – сыграл на уровне со всеми, но крайне слабо при сравнении с Промесом, который в 5 матчах до отъезда придумывал по 3.4 паса за игру.

Но ведь у Зе Луиша, кроме голов, есть физика. Поэтому все указывает, что «Порту» чуть поднял ставку – предложил не 7 млн евро, как планировали, а немного больше – говорят, 8.5 млн, и «Спартак» согласился. Не продешевили? Сложно сказать, ведь явно мечтали о 10-12 млн евро, но вряд ли «Порту» столько заплатил.

Зе Луиш будет ближе к деткам

Мог поехать в Китай, где дали бы больше денег и «Спартаку», и зарплатой. Но в таком случае нападающий из Кабо-Верде прощался не только с футбольными амбициями, но и с детьми от прошлых отношений – бывшая жена Рафаэла живет в Лиссабоне с сыном Лео и дочерью Мийей. Понятно, что Зе Луиш в Москве скучал по детям, но теперь получит возможность видеть их чаще.

Также в «Порту» придется пахать, чтобы попадать в основу серьезного клуба с амбициями и умением совершать выгодные сделки. В «Спартаке» не всегда выходил поначалу, но тренер «драконов», хорошо известный как игрок Сержиу Консейсау, пару недель назад открыто заявил: «Я попросил подписать Зе Луиша, как и других футболистов. Это была моя просьба президенту клуба».

Как видите, 28-летний нападающий, что уже играл в Португалии в прошлом, входит в планы наставника «Порту». Хотя уточним, что бывший соперник «Локомотива» располагает возможностями – и финансовыми, и интеллектуальными, чтобы конкуренция на позиции у Зе Луиша была выше, чем в «Спартаке», где был только напарник, не соперник Луис Адриано и Мелкадзе как дублер.

У «драконов» есть Тикиньо Соареш – автор 15 голов в чемпионате Португалии, есть Марега – забил 11 в Примейре, а из основы выпал крепкий камерунец Абубакар. Пока ни один состав не покинул, но при этом пришел Зе Луиш. Но хорошая для него новость – «Порту» играет в два форварда, и оба при этом физически крепкие. Форвард получил шанс, а дальше – как пойдет.

«Спартаку» срочно нужен новичок

Но это мнение не совпадает с оценкой Цорна. Он заявил, что нападающий не нужен. Считают, что хватит Луиса Адриано, Понсе и Мелкадзе. Кононов мечтает поставить быстрый футбол, поэтому Зе Луиш не вписывался в игру? Бредовое объяснение, хотя его уже озвучивали в московском клубе. Просто «Спартаку» с их доходами и трансферными привычками, когда траты стабильно выше, чем доходы, невыход в Лигу чемпионов сулил неприятности с УЕФА .

Следовательно, второй год продали самого ликвидного футболиста летом, чтобы не сыграть в «Милан» - «россонери» доигрались до добровольного отказа от Лиги Европы. А «Спартак» 31 августа прошлого года расставался с Промесом, хотя голландец уже сыграл в пяти турах РПЛ . Сейчас Зе Луиша отпустили вовремя. Еще есть время, чтобы найти сильного новичка. Причем надо подумать, не стоит ли подписать таранного форварда?

Разговоры Кононова и Цорна с намеками на стеночки – это круто, но посмотрите на Рассказова, Ломовицкого, Айртона, Ташаева и Мельгарехо. Кто тут будет низом пасы раздавать? Ханни и Джано – нестабильные, Бакаев пока не освоился ни как вингер, ни как потенциальный плеймейкер – задатки у Зелимхана есть, но у «Спартака» и на флангах особого выбора нет. И если вингер не приедет, то хотя бы еще один форвард нужен – вдруг придется играть «4-4-2» без Ханни или Джано на позиции «десятки».

Но даже если работать «4-5-1», еще один игрок атаки остро необходим, ведь у Мелкадзе или Луиса Адриано могут быть причины, чтобы не выходить в основе. А Понсе по формату отличается от Зе Луиша. Фактически «Спартак» окончательно отказался от физических аргументов – некому потолкаться, сыграть на втором этаже. А как было в прошлом? Веллитон, Мовсисян и Эменике – разные по формату форварды, но при этом весьма агрессивные.

Луис Адриано другой, Понсе – третий, Мелкадзе – четвертый. Могли вернуться к идее с Комличенко, но судя по словам Цорна – центрального нападающего не ждите. Но про вингера разговора не было, пора подумать об универсале. Есть ведь форварды, что могут сыграть на фланге, и такой человек впишется, место на одном из флангов точно есть. Да и Луис Адриано в «Спартаке» привык, что всегда есть подходящий его игре напарник – Промес или Зе Луиш.

Впрочем, его слова о задаче стать главным снайпером сезона в РПЛ подсказывает – Кононов заявлял бразильцу, что тот будет главным нападающим, а Понсе – его напарником. Но Эсекель пока не показал, что может сыграть с бразильцем, а Ломовицкий и Ташаев не убедили, что заслуживают место в основе. Ну а тройки Понсе, Луис Адриано и Бакаев попросту не существует. И времени, чтобы сыграться, у них нет. Важно, как Цорн разрешит задачу, ведь теперь знаем, что у «Спартака» есть деньги на 1-2 игроков.

Но скромных игроков, чтобы не злить аудиторов из УЕФА . Проще говоря, другого форварда не будет. Хотя Зе Луиша еще можем увидеть в России в ближайшие месяцы, если «Краснодару» не повезет со жребием. «Порту» ведь потенциальный соперник в рамках квалификации в группу Лиги чемпионов. Хотелось бы разминуться с «драконами», ведь по игре и составу это серьезная команда. А серьезен ли «Спартак»? Посмотрим по тому, как потратят деньги, ведь на одного приличного футболиста средства точно есть.

Судя по составу, кроме резервиста на левый фланг защиты – Джикия и Мельгарехо там лишь номинальный дублеры, необходим также человек в атаку, скорее всего – крайний форвард. От таких идей не отказывались, поэтому пока фанаты обсуждают потерю, но скоро нужно ждать подписания. До старта сезона менее двух недель, но ждали трансфер Зе Луиша. Зимние каникулы Бонифация завершились, и еще посмотрим, как сыграет Луис Адриано без напарника. У форвардов одинаковая средняя статистика – 0.33 гола за матч.

В «Спартаке» рассчитывают, что Мелкадзе и Понсе компенсируют потерю, а полученные деньги позволят не столько усилить состав – не ждите очень дорогой трансфер, он не в стиле клуба, а скорее помогут привести в порядок бухгалтерию.